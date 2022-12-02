コルサコフ精神症になると、最近の出来事に関する記憶を失います。昔の出来事の記憶はあまり影響を受けません。記憶力がひどく低下することがあるため、思い出せないのを隠そうとして、場合によってはもっともらしい作り話をすることがしばしばあります（作話と呼びます）。すべての時間感覚がなくなります。錯乱して無関心になり、恐ろしい出来事にさえ反応しなくなります。顕著な運動失調（がに股のつまずくような歩き方）や眼球運動の制御困難など、ウェルニッケ脳症のすべての症状もみられます。