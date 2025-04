セクシュアリティの概要

セックスとは、その人の解剖学的な状態を表す用語で、しばしば「出生時に指定された(assigned at birth)」というフレーズで表現されます。個々の人は、男性(出生時に指定された男性[assigned male at birth:AMAB])、女性(出生時に指定された女性[assigned female at birth:AFAB])、または男性か女性か不明瞭(半陰陽やインターセックスと表現されることもあります)のいずれかに分けられます。