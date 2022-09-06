先天異常とは、出生前の段階で生じた身体的な異常のことです。「先天」とは「生まれたときから存在する」という意味です。（顔面、骨、関節、および筋肉の先天異常に関する序論も参照のこと。）

大腿骨頭とは、脚で最も大きな太ももの骨（大腿骨）の最上部のことです。大腿骨頭は内側（両膝が向き合い足の指が内側を向くもので、内捻と呼ばれます）にも外側（両膝がお互い逆方向を向くもので、外捻と呼ばれます）にもねじれる（捻転する）ことがあります。ねじれは、胎児が子宮内で成長しているときの姿勢が関係しているようです。家系内で遺伝することが多いため、人によっては遺伝的にこの病態が発生しやすい素因をもっていることがあります。大腿骨頭のねじれは新生児によくみられます。

乳児を診察台に寝かせて股関節を様々な方向に回転させ、どの動きに制限があるかを確認することで、医師はこの先天異常を発見することができます。外側への重度のねじれがある乳児には、しばしば股関節の超音波検査やX線検査を行って先天性股関節脱臼がないか調べます。