青年期の学校での問題

青年の生活において、学校は大きな部分を占めます。生活における問題は、しばしば学校での問題として現れます。

学校で特に問題となるのは、以下のものです。

登校への恐怖

無断欠席

中退

学業成績の低迷

青年の1～5％が学校に行くことを怖がります。学校恐怖には、学校全般に対する恐怖の場合と、学校の特定の人物（教師や他の生徒―いじめを参照）や特定の行事（体育の授業など）に関連する恐怖の場合があります。腹痛などの身体的な症状が起きる場合もあれば、単に登校を拒む場合もあります。学校関係者や家族は、恐怖の理由を理解して話し合うように努め、学校へ行くよう促すべきです。

無断欠席や中退を繰り返す青年は、学校に行かないことを意識的に決断しています。このような青年は、一般に学業成績が悪く、学校での活動がうまくいっていなかったり満足感が得られていなかったりします。多くの場合、彼らはリスクの高い行動、例えば、無防備な性行為、薬物の使用、暴力行為などを行っています。

学校を中退しそうな青年には、職業訓練、卒業程度認定試験（GED）、その他の教育プログラムなど、学校以外の教育プログラムがあることに気づかせるべきです。

（青年期の問題に関する序論も参照のこと。）

青年期の学校での問題の原因 青年期に学校で起こす問題は、以下の原因の組合せにより起こることがあります。 不安やうつ病といった精神疾患

物質使用

家庭不和

学習症

行動障害

反抗や自立を求める気持ち ときに、学習能力に関するクラス分けが不適切であった場合、特に学習障害や軽度の知的障害がありながらも早期に発見されなかった場合、このことが原因で学校で問題が生じる可能性があります。 注意欠如多動症（ADHD）および学習症は、一般的には小児期の早期に始まり、それが持続して青年が学校で問題を起こす場合があります。ときに、これらの障害は学業がより困難になる青年期に初めて認識されます。

青年期の学校での問題の診断 学習およびメンタルヘルスの評価 一般に、学校で重大な問題を起こす青年は、包括的な学習評価とメンタルヘルスの評価を受けるべきです。登校を支援するために、専門の教育者が必要になることもあります。