小児の脳および脊髄の腫瘍の概要

手術による腫瘍の切除

化学療法、放射線療法、分子標的療法、またはこれらの組合せ

髄液の排出

（がん治療の原則も参照のこと。）

通常、脳および脊髄の腫瘍の治療では手術で腫瘍が切除されます。その後、化学療法、放射線療法、分子標的療法、またはこれらの組合せが行われます。

小児のそのような腫瘍治療に精通した専門家の医療チームが治療計画を作成します。この医療チームには、小児がん専門医（腫瘍医）、小児神経科医、小児神経外科医、放射線腫瘍医など、乳児、小児、青年の介護や治療を専門とする医師が加わります。

可能な場合には、手術で腫瘍が切除されます。脳腫瘍は、頭蓋骨を開いて切除されます（開頭術）。一部の脳腫瘍は、脳をほとんど傷つけることなく摘出することができます。手術後にMRI検査が行われ、残っている腫瘍があるかどうか、残っていればどのくらい残っているのかが確認されます。

手術後には、放射線療法、化学療法、分子標的療法、またはこれらの治療法の組合せが必要になることがあります。5歳未満の小児の場合、腫瘍の種類によっては放射線療法が成長と脳の発達に悪影響を与えかねないため、初めに化学療法が行われることがあります。より年長の小児の場合は、必要に応じて放射線療法が追加されることがあります。化学療法では重篤な副作用が生じることがあります。

腫瘍が髄液の流れを遮っている場合には、腫瘍を手術で切除する前に、細いチューブ（カテーテル）を用いて髄液を外に排出することがあります。局所麻酔または全身麻酔を行った後、頭蓋骨に開けた小さな孔からカテーテルを通して排液を行い、頭蓋内圧を低下させます。カテーテルは頭蓋内圧測定用ゲージにつながれます。数日後、カテーテルは取り外されるか、永久的に留置できる排液チューブ（シャント）（水頭症の治療を参照）に取り替えられる場合があります。

小児ではがんは比較的まれであるため、該当する臨床試験があれば、医師は臨床試験への参加について親と話し合うことがあります。臨床試験では、一部の小児は標準的な治療を受け、それ以外の小児は試験段階の治療（実験的治療と呼ばれます）を受けることになります。実験的治療としては、新しい化学療法、既存の薬剤の新しい組合せによる治療、新しい方法での手術や放射線治療などが行われます。ただし、実験的治療が常に効果的であるとは限らず、副作用や合併症が分かっていない場合もあります。