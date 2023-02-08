発育不良の原因としては以下のものが関わります。

環境的要因と社会的要因

病気

原因が何であれ、栄養が不十分であると小児の体や脳の成長に影響が現れます。

環境的要因や社会的要因は、小児が必要な栄養をとれない理由として最も多いものです。これらの理由による発育不良は、カロリーを十分に摂取しないことによって起こります。

親によるネグレクトまたは虐待、親の精神状態（抑うつなど）、食料不安、家庭環境の混乱はいずれも、常に栄養のある食事が十分に与えられないリスクを高めます。そのようなストレスの多い状況または刺激がないか不十分な環境では、小児の食欲が減退し、あまり食べなくなる可能性もあります。

ときに、親が栄養価の低い食事ばかり与えることにより、摂取不足や体重増加不良になることもあります。親が乳児の授乳方法をよく理解していない場合や、人工乳の作り方が適切でない場合、または、親が対処できないような哺乳困難がある場合があります。親の授乳技術が乏しく、哺乳が困難な乳児であると、発育不良が起こることがあります。

まれに母親が十分な母乳を産生できていない場合や、さらにまれですが、生産する母乳中のカロリーが低い場合もあります。

ストレスの多い家庭環境にあるか、または養育者との関係がうまくいっていない乳児および小児は、ストレスを感じることで、成長ホルモンの作用を低下させるホルモンが分泌される可能性があるため、発育不良となることがあります。このようなストレスに関連した成長ホルモンの減少は、発育不良につながる可能性があります。

ときに、病気が発育不良の原因になります。咀嚼困難または嚥下困難（口唇裂または口蓋裂の場合など）、胃食道逆流、食道狭窄、または腸管の吸収不良といった病気は、食べる能力や、食べものを体内にとどめて消化吸収する能力に影響を与えます。摂食症が発育不良の原因になることもあります。

発育不良のその他の原因としては、感染症、腫瘍、ホルモン異常または代謝性疾患（糖尿病や嚢胞性線維症など）、心疾患、腎疾患、肝疾患、遺伝性疾患（ダウン症候群や遺伝性代謝疾患など）、消化器系の疾患（セリアック病や炎症性腸疾患など）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症などがあります。

一部の小児では、発育不良は環境的要因、社会的要因、病気が組み合わさることで起こります。例えば、病気がある小児が、ストレスの多い家庭環境に置かれていたり、養育者との関係がうまくいっていなかったりすることがあります。同様に、環境的要因と社会的要因により発育不良が生じている小児が病気になることもあります。