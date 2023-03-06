腟炎（腟の感染症または炎症）の概要

腟感染症は、女性が医療機関を受診する理由のうち最も多いものの1つであり、米国での受診件数は年間で百万単位になります。

腟感染症は感染性微生物（細菌や真菌など）によって引き起こされます。

感染により通常はおりもの（腟分泌物）が生じ、腟と外陰部（陰唇）に、かゆみと発赤のほか、ときに灼熱感やヒリヒリする痛みがみられます。

腟や子宮頸部から分泌液のサンプルを採取して、感染性微生物の有無を調べます。

治療法は原因によって異なります。

腟炎という用語は、基本的には腟の感染症を指しますが、感染を伴わない腟や外陰部（陰唇）の炎症にも用いられます。腟炎は症状として、おりもの、不快感、かゆみ、腟の匂いを引き起こすことがあり、ときに外陰部の刺激感、発赤、かゆみ、または腫れを引き起こすこともあります。外陰部の炎症は外陰炎と呼ばれます。外陰部と腟の両方に炎症が起こった場合は、外陰腟炎と呼ばれます。

腟の感染症には以下が含まれます。

細菌性腟症とは、正常な状態で腟内に生息している細菌のバランスが崩れたり、そのような細菌が異常に増殖したりすることを指します。これは腟の感染症とはみなされていませんが、同じような症状を引き起こすことがあります。

おりものは、腟以外の生殖器の感染症によっても生じます。例えば、子宮頸部（腟に開口する子宮下部の狭くなった部分）にクラミジアや淋菌感染症などの特定の性感染症が生じている場合に、おりものが生じることがあります。そのような感染症を引き起こす細菌が子宮頸部から子宮へ、さらには卵管を通して腹腔内にまで広がることもあります。子宮やその他の生殖器に及ぶ感染症は、骨盤内炎症性疾患と呼ばれます。

外陰部（腟の開口部の周辺）、腟、子宮頸部に水疱ができる性器ヘルペスによっても、おりものが生じます。

しかし、腟炎の症状は必ずしも感染症の存在を意味するわけではありません。腟または外陰部を侵す他の病気が原因の場合もあります。例えば、化学物質やその他の物質（衛生用品、入浴剤、洗濯用洗剤、避妊用の発泡剤やゼリー、合成繊維の下着）が腟を刺激し、おりものや不快感を引き起こすことがあります。こうした刺激により生じる炎症を非感染性（炎症性）腟炎といいます。非感染性腟炎の別の形態として萎縮性腟炎があり、エストロゲンの血中濃度が低下することで腟組織が乾燥し、炎症を起こしやすくなるため、閉経後女性に発生することがあります。

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腟炎の原因 腟感染症は細菌、真菌、その他の感染性微生物によって引き起こされます。 特定の病態があると、腟感染症が起こりやすくなることがあります。 腟内の酸性度の低下（pHの上昇）： 腟内のpHは通常酸性です。閉経、精液、腟用製品の使用、または感染によって腟のpHが変化することがあります。腟の酸性度が低下すると、腟内の感染防御を担っている常在細菌（乳酸桿菌［かんきん］）が減少し、炎症を引き起こす細菌が増加する結果として、ときに細菌性腟症が起こります。

刺激またはアレルギー： 腟の組織に刺激が生じると（例えば、特定の種類の石けんやその他の腟用製品に対する反応によるもの）、ひび割れやただれができることがあり、そこから細菌や真菌が血流に侵入できるようになります。

長時間にわたる湿気への曝露： 外陰部や腟が長時間湿気にさらされると（例えば、長時間の入浴、生理用ナプキンや失禁用パッドを十分な頻度で交換しない）、細菌や真菌の増殖が促進されることがあります。

他の感染源からの細菌への曝露： 消化器系からの細菌が腟に侵入し、細菌のバランスを変化させたり、感染症を引き起こしたりすることがあります。例えば、肛門から出た便が腟に触れると、細菌が侵入する可能性があります。これを予防する方法として、周辺部分を清潔にすることや、排尿や排便の後に前から後ろに向かって拭くことなどがあります。

組織の損傷：骨盤部の組織が損傷すると、体にもともと備わっている防御機能が低下します。損傷は妊娠、出産、外傷、手術、薬剤、がん、または放射線療法によって生じることがあります。 腟感染症の原因の中には、特定の年齢層でよくみられるものもあります。 小児 小児の腟感染症は通常、肛門部からの便に由来する細菌が原因で発生します。女児では（特に2～6歳）、排尿または排便の後に後ろから前にふき取る場合や、排便後の肛門や性器周辺のふき取りが不十分な場合などに、肛門の細菌が腟に入り込みます。陰部に頻繁に触れることでも、そのような細菌が腟に移動することがあり、特に女児が排便後に手を洗わない場合に可能性が高くなります。 小児はときに体腔に小さな物体（ティッシュペーパーなど）を入れてしまいますが、腟に入れることもあります。腟内に入れられた物体が腟感染症を引き起こすことがあります。 ほかに可能性のある原因として、性的虐待があります。性感染症は、腟の感染症の原因となるものも含めて、性的虐待の際に感染が広がることがあります。 蟯虫（ぎょうちゅう）も腟感染症の原因になることがあります。 知っていますか？ 妊娠可能年齢の女性 月経直前や月経中、妊娠中には、ホルモンの変化によって腟の酸性度が低下することがあります。腟洗浄や殺精子剤の使用、精液によっても低下します。酸性度が低下すると、細菌のバランスが変化し、炎症や感染症のリスクが増大する可能性があります。 タンポンを長時間入れたままにすると感染症が起こることがあり、これはタンポンによって暖かく湿った環境が生じて細菌が増殖しやすくなることや、長時間の使用により腟を刺激することが原因と考えられます。 知っていますか？ 閉経後の女性 閉経後にはエストロゲンの血中濃度が低下します。それにより腟の組織が薄くなって乾燥し、弱くなります。そこにひび割れやただれが生じて、そこから細菌や真菌が侵入します。また、腟の酸性度も低下し、感染症のリスクが上昇します。 尿失禁や便失禁がある場合や寝たきりの場合には、陰部を清潔に保つことが難しくなります。尿や便に長時間さらされることで、感染症の発生につながることがあります。 すべての女性（年齢を問わない） 年齢を問わず、腟感染症にかかるリスクを高める条件には以下のものがあります。 外陰部または腟組織の刺激またはアレルギー反応

外陰部、腟、または骨盤部の組織の損傷 腟炎の症状は、感染性微生物以外の要因にさらされることによって起こる場合もあります。例えば、腟炎は、女性用衛生スプレーや香料、生理用ナプキン、洗濯洗剤、漂白剤、衣類の柔軟剤、衣料用染料、合成繊維、入浴剤、トイレットペーパー、殺精子剤、腟潤滑剤やクリーム、一部の人ではラテックス製コンドーム、避妊リングやペッサリーに対するアレルギー（過敏症）やこれら製品からの刺激により生じる場合があります。 妊娠、出産、外傷、手術、薬剤、がん、または放射線療法によって、外陰部、腟、または骨盤部の組織に損傷が生じることがあります。損傷した組織は感染に対して脆弱になります。まれに出産、手術、または放射線療法によって、腸管と内性器の間に瘻孔（異常な通路）が形成されることがあり、それにより腸管からの細菌が内性器に感染する可能性があります。 表 腟炎の主な種類 表

腟炎の症状 腟感染症では、典型的には正常と異なるおりものがみられます。 妊娠可能年齢の女性におりものがみられるのは正常なことです。正常なおりものは透明、白色、または淡黄色です。毎日生じることもあれば、間欠的に生じることもあり、通常は少量です。異常なおりものには、通常は陰部のかゆみや発赤、ときに灼熱感やヒリヒリする痛みを伴い、生臭い場合があります。おりものの性状や量は原因により異なります。 かゆみによって眠れなくなることがあります。感染症によっては、性交時や排尿時に痛みを感じるようになったり、頻尿になったりします。 まれに、腟口と尿道口の左右にある皮膚のひだが張り付いてしまうことがあります。 しかしながら、症状が軽度の場合や、まったくみられない場合もあります。

腟炎の診断 医師による評価

おりものや子宮頸部の分泌液の検査 かゆみや生臭さがあるおりものや、発赤、灼熱感、ヒリヒリする痛みや性交時の痛みなど、外陰部または腟にその他の症状がある女児や女性は、診察を受ける必要があります。 病歴聴取 医師は原因を特定するため、おりものがあればそれについて質問し、原因として考えられる症状や衛生状態についても質問します。医師は女性に以下の質問をします。 おりものが始まった時期

おりものはどのような性状で、匂いはあるか

おりものに伴う陰部のかゆみや灼熱感、痛み、ただれがあるかどうか

おりものがあったりなかったりするのか、あるいは常にあるのか

症状と月経との時間的関連があるか

新しい石けん、洗剤、腟用ローション、または他の製品に曝露したことがあるか

過去にもおりものの異常があったかどうか、異常があった場合の診断は何で、治療に反応したか

症状を緩和するためにその他の治療法（民間療法も含む）を用いたかどうか

過去に使用したことのある避妊法と現在使用している避妊法 医師はまた、性感染症（STI）がある可能性についても尋ねます。例えば、女性が性的に活動的であるかどうか、そうであればコンドームを使用せずに性行為をしたことがあるか、本人またはパートナーに複数のパートナーがいるかどうか、パートナーに性感染症の症状があるかどうかなどを質問します。この情報は、症状が性感染症によるものかどうかや、ほかに治療が必要な人がいないかを判断するのに役立ちます。 身体診察と検査 医師は内診を行います。腟鏡（腟壁を広げて観察するための金属または合成樹脂製の器具）を使って腟の奥と子宮頸部（子宮の下部）を観察します。腟の診察時には、分泌物があれば綿棒でサンプルを採取し、そのサンプルを顕微鏡で調べます。通常はこの診察からの情報に基づき、症状の原因が細菌性腟症であるのか、あるいはトリコモナス腟炎や真菌感染症であるのかを特定できます。 多くの場合、子宮頸部の分泌液のサンプルも綿棒で採取します。このサンプルで性感染症の検査を行います。 また、骨盤部に他の感染症がないか確かめるため、医療用の手袋をはめた手の人差し指と中指を腟内に挿入し、反対の手で下腹部を外から押すことで、子宮と卵巣の状態を調べます。この検査で強い痛みを感じる場合や、発熱がみられる場合は、他の感染症が起きている可能性があります。 原因が刺激感またはアレルギー反応の可能性がある場合、医師は原因である可能性がある製品（例、新しい石けん、洗剤、腟用製品）の使用を中止するよう助言します。症状が消失した場合は、その製品が症状の原因であったかどうかを確認するために、各製品を一度に1つずつ再使用してもかまいません。 小児の評価 小児の内診は、経験豊富な医師が行う必要があります。腟鏡診が必要な場合は、通常は麻酔下で行います。 小児がトリコモナス腟炎を発症した場合には、医師は原因が性的虐待である可能性を判断するための評価を行います。性感染症に起因する可能性がある原因不明のおりものが小児にみられる場合、医師は虐待の可能性も検討します。

腟炎の治療 原因の治療

症状に対する治療

刺激物またはアレルゲンの回避 腟感染症（細菌性腟症、トリコモナス腟炎や真菌感染症など）は、抗菌薬または抗真菌薬で治療します。 異物がある場合は除去します。 症状が刺激またはアレルギーによるものであることが判明した場合は、原因として特定された製品を避けるべきです。 ときに、原因が特定されていない場合や治療の効果が現れるまでに時間がかかっている場合には、不快感を和らげる対策が症状の緩和に役立つことがあります。アイスパックで陰部を冷却したり、冷湿布を貼ったり、冷坐浴を行ったりすることで、ヒリヒリする痛みやかゆみを軽減できることがあります。坐浴の場合には、座った状態で性器と肛門の周辺だけを水につけます。ぬるま湯を勢いよく陰部にかけることで、ヒリヒリする痛みやかゆみを緩和できることもあります。 症状を軽減するのに薬剤が必要になることもあります。抗ヒスタミン薬を内服するとかゆみが和らぎます。抗ヒスタミン薬は眠気を引き起こす作用もあるため、症状のせいで睡眠が妨げられている場合に有用となります。