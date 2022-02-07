分娩後にみられる発熱は、血栓症が原因である可能性があります。

血栓が脚の静脈に生じると、血栓がある部位（多くはふくらはぎ）には痛みがあったり、触れると圧痛がみられたり、熱感があったり、腫れたりすることがあります。骨盤内の血栓は症状を引き起こさない場合があります。

息切れや胸痛が肺塞栓症の最初の徴候であることがあります。