遺伝性疾患と先天異常の出生前検査

胎児における特定の異常を検出する目的で、いくつかの非侵襲的な検査法が開発されています。現在の検査または検査の組合せにより、以下の項目を評価できます。

21トリソミー（ダウン症候群）、13トリソミー、18トリソミーなどの染色体異常

二分脊椎などの神経管閉鎖不全

すべての検査が染色体異常と神経管閉鎖不全の両方を検出できるわけではないため、ときに複数の種類の検査を行う必要があります。

非侵襲的な出生前検査はスクリーニング検査であり、つまり、結果が異常であれば胎児に異常があるかもしれないという懸念は生じるものの、その結果から決定的な情報が得られるわけではありません。検査結果が異常であった場合、将来親となる予定の人は、胎児に異常があるかどうかを確認するために侵襲的な出生前検査を受けることを選択する場合があります。非侵襲的な検査は、胎児および妊娠にいかなるリスクももたらすことはなく、以下のうち1つまたは複数の項目で構成されています。

胎児DNAを調べるための血液検査（母体の血液を使用）

アルファ-フェトプロテインやヒト絨毛性ゴナドトロピンなどの特定の物質（血清マーカーと呼ばれる）を調べるための血液検査（母体の血液を使用）

胎児の特定の部分（項部透明帯［NT］と呼ばれる、胎児の首の後ろ付近の液体がたまった部分など）を測定する超音波検査

妊娠中、一部の物質は、胎児から母親に移行するため、母体の血液検査で調べることができます。これには一部の胎児DNAが含まれます。また、胎児の特定の異常では、その異常によって特定の血清マーカーが異常値を示します。

医師はたいてい、胎児の異常をスクリーニングするために、通常の出生前ケアの一環として血液検査を提案します。しかし、将来親となる予定の人の中には検査を受けないという決断をする人もいます。

ときに、これらの非侵襲的な検査を飛ばして、侵襲的な出生前遺伝学的検査（絨毛採取や羊水穿刺など）に進むことを決めるカップルもおり、特にカップルに遺伝子異常を有する子どもが生まれるリスクが高い場合にはその傾向が強くなります。

体外受精を用いて妊娠を試みる場合は、受精卵を培養皿から子宮に移植する前に遺伝性疾患を診断できることもあります（着床前遺伝学的診断）。（染色体異常症と遺伝子疾患の概要と先天異常の概要も参照のこと。）

スクリーニング検査の結果は、必ずしも正確ではないことを念頭においておく必要があります。スクリーニング検査では、異常が見逃されたり、異常がないにもかかわらず異常を示す結果が出ることもあります。

セルフリーDNAスクリーニング検査 ダウン症候群、18トリソミー、13トリソミーなどの胎児の染色体異常をスクリーニングする一般的な方法は、母体の血液中のセルフリーDNA（cfDNA）を分析することであり、これは妊娠10週という早い段階で実施できます。この検査では、母体の血液中にごく少量存在する胎児のDNAの小さな断片を分析します。この技術を用いた場合の検出率は、他のほとんどの非侵襲的な方法よりも高くなっています。

血清マーカースクリーニング検査 染色体異常、神経管閉鎖不全、またはその両方を調べるために、母体血を用いた血清マーカー検査が行われることがあります。 どの血清マーカー検査を用いるかの選択は、検査のタイミング（例えば、妊娠早期に検査結果を得る）やそのカップルの他の希望、診療所や病院が通常どの検査を用いているのかに依存する場合があります。重要なマーカーには、以下のものがあります。 アルファ-フェトプロテイン： 胎児の体内で作られるタンパク質の一種

妊娠関連血漿タンパク質A（PAPP-A）： 胎盤で作られるタンパク質の一種

エストリオール： 胎児の体内で分泌される物質から作られるホルモンの一種

ヒト絨毛性ゴナドトロピン： 胎盤で作られるホルモンの一種

インヒビンA：胎盤で作られるホルモンの一種 血清マーカーのスクリーニングは、様々な検査の組合せで構成される可能性があります。通常、マーカーの測定は妊娠10～13週に行います（第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】のスクリーニング）。妊娠16～18週に測定するマーカーもあります（第2トリメスター【訳注：日本でいう妊娠中期にほぼ相当】のスクリーニング）。 血清検査はときに、胎児の項部透明帯（NT）を測定する検査とともに行われます。この検査では、医師は超音波検査を用いて胎児の首の後ろ付近の液体がたまった部分を調べます。

神経管閉鎖不全の検査 アルファ-フェトプロテインの血中濃度の測定は、このマーカーの検査が他の検査（例えば、第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】で検査する血清マーカーの選択肢、絨毛採取、羊水穿刺）に含まれていなかった場合、通常すべての妊婦で行います。アルファ-フェトプロテインの測定値が高い場合、以下が生じているリスクが高いと考えられます。 胎児の神経管閉鎖不全（脳［無脳症］または脊髄［二分脊椎など］においてみられる） アルファ-フェトプロテインの値は、他に以下のような理由でも上昇することがあります。 胎児の腹壁の先天異常

流産、在胎不当過小の新生児（新生児が妊娠期間に対して小さい）、胎児死亡などの妊娠後期に起こる合併症 超音波検査は、妊婦の血液検査でアルファ-フェトプロテイン値に異常がみられた場合に行います。 羊水穿刺は侵襲的な検査の1つで、詳しい検査が必要な場合に行います。この検査では、羊水（胎児の周囲を満たしている液体）中のアルファ-フェトプロテインの濃度を測定したり、胎児の染色体を分析したり、羊水にアセチルコリンエステラーゼと呼ばれる酵素が含まれているかどうかを調べたりすることができます。アルファ-フェトプロテインの測定値とアセチルコリンエステラーゼの有無を調べることで、神経管閉鎖不全やその他の異常のリスクをより正確に評価できるようになります。 羊水中のアルファ-フェトプロテインの濃度が高いか、またはアセチルコリンエステラーゼが認められる場合は、以下の可能性が示唆されます。 神経管閉鎖不全

食道、腎臓、腹壁など他の構造の異常 羊水中のアルファ-フェトプロテインの濃度が高く、かつアセチルコリンエステラーゼが認められる場合は、以下のリスクが高いことが示唆されます。 無脳症や二分脊椎などの神経管閉鎖不全