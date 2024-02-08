妊娠前の遺伝カウンセリングおよび遺伝学的検査

将来親となる予定の人全員が遺伝学的スクリーニングを受けることができますが、特に推奨されるのは以下の場合です。

パートナーの一方または両方に遺伝子異常があることが分かっている。

家系内に遺伝子異常を有する人がいる。

親に、特定の疾患のリスクが高い人種的または民族的なルーツがある。

親の民族または人種は複雑かつ明らかになっていないことが多く、また出生前遺伝学的検査がはるかに安価で迅速になってきているため、子どもをもつことを希望している（および妊娠中の）親すべてに対して、民族にかかわらずスクリーニングを始めている医療専門職もいます。

遺伝性疾患の中には、親から受け継がれるものではないものもあり、これらは両親のスクリーニングでは特定できません。

遺伝性疾患の子どもが生まれるリスクが高いかどうかを判定するため、カップルに対し、医師は以下の事柄について質問します。

家系内の人がかかったことのある病気

家系内の死因

現時点で生存しているすべての第1度近親者（両親、兄弟姉妹、子ども）、第2度近親者（おじ、おば、祖父母）の健康状態

流産、死産児、または出生直後に死亡した子どもが、そのカップルまたは家族にいるかどうか

そのカップルまたは家族に先天異常児が生まれたことがあるかどうか

両親が互いにまたいとこ、またはそれ以上の血縁関係にあるかどうか（同じ異常遺伝子をもつリスクが高まるため）

民族的または人種的背景（特定の病気のリスクが高い民族があるため）

一般に、3世代にわたる情報が必要です。家族歴が複雑であれば、遠い親戚の情報も必要になる場合があります。遺伝性疾患があったとみられる近親者について、カルテなどの診療記録を調べることもあります。