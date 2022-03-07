男性の性機能および性機能障害の概要

正常な性機能は、心と体の両方が関与する複雑な反応です。神経系、循環系、内分泌系のすべてが心と相互作用して、性的反応を起こします。これらのシステム間の繊細でバランスの取れた相互作用が、男性の性的反応を制御します。

性欲（性衝動、性的欲求）は、性行為をしたいという願望です。性欲は思考、言葉、視覚、嗅覚、触感により誘発されます。性欲は、性的反応サイクルの第1段階である興奮に進みます。

興奮（性的興奮）が続いて起こります。興奮が起こっている間、脳からの神経シグナルが脊髄を下って陰茎に伝わります。勃起組織（陰茎海綿体と尿道海綿体）に血液を送る動脈がそれに反応して広がります（弛緩と拡張）。動脈が広がるとこれらの部位への血流量が劇的に増加して、海綿体は充血、膨張します。この膨張によって、正常時に陰茎から血液を排出する静脈を圧迫する圧力がかかり、血液の流出を遅くして陰茎内の血圧を上昇させます。上昇した陰茎の圧力により硬直と勃起が起こります。また、全身の筋肉の緊張が増大します。

プラトー期（持続段階）では、興奮と筋肉の緊張が強くなります。

オルガズムは性的興奮の頂点です。オルガズムでは、全身の筋肉の緊張がさらに高まって骨盤筋が収縮し、それに射精が続きます。

射精は、神経によって男性生殖器（精嚢、前立腺、精巣上体管、精管）の筋肉の収縮が刺激されると起こります。この収縮により精液が尿道に押し出されます。尿道周辺の筋肉が収縮すると、精液はさらに先へ送られて陰茎外に放出されます。その際、膀胱の頸部も収縮し、精液が膀胱内に逆流するのを防ぎます。

男性生殖器 だんせいせいしょくき

射精とオルガズムは多くの場合、ほぼ同時に起こりますが、この2つは別の現象です。まれに、オルガズムに達しないで射精することがあります。オルガズムはさらに、射精を伴わずに起こったり（特に思春期前の男性）、抗うつ薬など特定の薬の副作用として起こったり、結腸や前立腺の切除などの手術後に起こることがあります。オルガズムは、正常な場合は強い快感を伴います。

消退期には、体は興奮していない状態に戻ります。射精またはオルガズムが起こると、陰茎の動脈が収縮し、陰茎海綿体と尿道海綿体の平滑筋も収縮し、血液の流入量が減って流出量が増え、陰茎は柔らかくなります（萎縮）。オルガズムに達した後はしばらく勃起できず（不応期）、この時間は若い男性では多くの場合20分以下ですが、年齢が上がるほど長くなります。再び勃起できるようになるまでの間隔は、加齢とともに長くなるのが普通です。