エムポックス（サル痘）

エムポックスは、天然痘ウイルスと近縁のサル痘ウイルスによって引き起こされる感染症で、天然痘と似ているものの、通常はより軽い症状を引き起こします。

エムポックスは、天然痘ウイルスと近縁のサル痘ウイルスによって引き起こされます。

最も目立つ症状は発疹です。

エムポックスの診断は通常、皮膚病変からサンプルを採取し、ウイルスの遺伝物質（DNA）を調べる検査によって下されます。

エムポックスを予防するためのワクチンが利用できます。

エムポックスの治療は、たいていの場合、症状の緩和を目標にして行われ、抗ウイルス薬が役立つことがあります。

（ウイルス感染症の概要も参照のこと。）

サル痘と天然痘は、オルソポックスウイルスと呼ばれるウイルス群の一種です。水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる、別のウイルス群の一種である水痘とは無関係です。

病気の名前とは異なり、サル痘ウイルスはサルに由来するものではありません。病原体保有生物（感染源の動物）は不明ですが、最も可能性が高い動物はアフリカ熱帯雨林（ほとんどが西アフリカおよび中央アフリカ）に生息する小型のげっ歯類（例えば、リス）です。サル痘ウイルスによって引き起こされるこの疾患は当初「サル痘」とも呼ばれていましたが、2022年11月に、このウイルスが引き起こす疾患に対して「エムポックス（mpox）」という名称が世界保健機関によって導入されました（サル痘に代わる新たな疾患名に関するWHO勧告［WHO recommends new name for monkeypox disease］を参照）。

2022年には、欧州の数カ国と米国を含む、普段はエムポックスの感染がみられない約70の国において、エムポックスの症例が報告されました。それまでエムポックスの人から人への持続的な感染は主にアフリカで起こっていたため、これは新しい状況です。世界保健機関（WHO）は、2022年のエムポックスの集団発生を、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と宣言しました（WHO：2022年サル痘アウトブレイク［WHO: Monkeypox Outbreak 2022］を参照）。米国における新たな感染者数は、2022年8月のピーク時から劇的に減少しています。

医療機関は、2022年の集団発生中に人々がどのようにしてウイルスにさらされ、どのように感染が拡大しているかを調査しています。男性と性行為をする男性で多くの症例が発生していますが、このパターンが続くかどうか、また性行為を通じて感染するかどうかは分かっていません。

歴史的には、人へのエムポックスの感染は主にアフリカにおいて散発的にみられ、ときおり流行が発生していました。大半の症例がコンゴ民主共和国の小児で発生しています。

2000年代からは、アフリカで症例数が徐々に増えてきています。理由としては以下のものが考えられます。

エムポックスの予防に役立っていた天然痘ワクチンがもはや接種されなくなったこと

このウイルスを保有している動物の生息地域に人が入り込んでいること

2021年までは、アフリカ以外で発生した感染例には、西および中央アフリカへの旅行や同地域から輸入された動物との直接的な関連が認められていました。米国では、2003年にエムポックスの集団発生がみられましたが、このときには、感染したげっ歯類がペットとしてアフリカから輸入されていました。それらのげっ歯類からペットのプレーリードッグにウイルスが広がり、その後、アメリカ中西部の人々が感染しました。

エムポックスはいくつかの経路で広がります（米国疾病予防管理センター：米国における2022年エムポックスアウトブレイク［Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 2022 U.S. Mpox Outbreak］も参照）。以下之経路で人から人に広がることがあります。

感染性のある発疹、かさぶた、体液への直接的な接触

長時間の対面での接触時、またはキスをする、抱き合う、性行為などの親密な身体接触時の呼吸器の分泌物

感染性のある発疹や体液に触れた物品（衣類や寝具など）に触れること

胎盤（妊婦から胎児への感染）

エムポックスは、感染した動物と接触した際に、おそらくは動物に咬まれたり引っかかれたりするか、感染した動物の肉を調理して食べることで広がる可能性があります。

エムポックス エムポックスの 発疹 ほっしん は 天然痘 てんねんとう のものと 似 に ています。2022 年 ねん の 集団 しゅうだん 発生 はっせい 以前 いぜん は、 発疹 ほっしん は 顔面 がんめん から 始 はじ まり、 他 ほか の 部位 ぶい （ 手 て のひらや 足 あし の 裏 うら など）に 広 ひろ がることが 多 おお くありました。 体 からだ のどの 部分 ぶぶん の 皮膚病 ひふびょう 変 へん も 類似 るいじ しており、 密集 みっしゅう して 生 しょう じていました。 2022 年 ねん の 世界的 せかいてき 流行 りゅうこう では、 発疹 ほっしん エムポックスの診断 医師は、典型的なエムポックスの皮膚病変に似た発疹がある人における症状の考えられる原因としてエムポックスの可能性を考慮します。 エムポックスの診断は通常、皮膚病変からサンプルを採取し、ウイルスの遺伝物質（DNA）を調べる検査によって下されます。 サル痘の検出に必要なその他の検査としては、感染した組織を検査室に送り、ウイルスを培養して分析する検査、サル痘ウイルスに対する抗体の有無を調べる血液検査、感染組織のサンプルの顕微鏡による検査があります。