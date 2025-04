肺炎クラミジア (C. pneumoniae)は肺の感染症である肺炎を引き起こします。肺炎クラミジア (C. pneumoniae)は、感染した人がせきやくしゃみをしたときに、近くにいる人が細菌を含む飛沫を吸い込むことで、人から人に感染します。

病院の外で発生する肺炎の多くが、肺炎クラミジア (C. pneumoniae)によるものである可能性があります。肺炎クラミジア (C. pneumoniae)感染症は、介護施設、学校、軍のキャンプ、刑務所、その他の人が密集した環境で生活する人が特にかかりやすい病気です。肺炎クラミジア (C. pneumoniae )はまた、反応性気道疾患(喘息が疑われるものの、まだ確定できていない時点での診断名)の誘因になることもあります。