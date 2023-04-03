プロラクチンの生産を阻害する薬剤

ときに手術または放射線療法

プロラクチンの生産を妨げる脳内化学物質であるドパミンに似せた薬剤が投与されます。これにはブロモクリプチンとカベルゴリンという薬剤があります。これらの薬剤は経口で投与され、服用を続ける限り効果があります。なお、これらの薬剤の服用については、約20～25％の患者で3年間の治療後に安全に中止できる可能性があることが研究により示されています。

これらの薬剤を服用した多くの人では、プロラクチンの量が月経周期が正常に回復するレベルまで減り、乳汁漏出が止まり（男女とも）、女性ではエストロゲン、男性ではテストステロンの量が増えます。これらの薬剤によってしばしば不妊症も治ります。また腫瘍が縮小して視覚障害も軽減されます。

小さなプロラクチノーマには手術も効果的ですが、薬剤による治療は安全で効果があり、使用法も簡単であるため、最初から手術を行うケースはそれほどありません。

プロラクチン値が極端に高くなく、CT検査やMRI検査でプロラクチノーマが小さいかまたは検出されない場合、医師は積極的な治療を勧めないことがあります。この判断は、プロラクチン値が高いものの、妊娠には問題がなく月経周期が規則的で乳汁漏出によるトラブルがない女性や、テストステロン値が低くない男性には適切です。

小さなプロラクチノーマのある女性で妊娠を希望しておらず、ドパミン作動薬による治療を受けていなければ、プロラクチノーマによるエストロゲンの減少の影響を打ち消すために、エストロゲンかエストロゲンを含有する経口避妊薬が投与されることがあります。エストロゲンによる治療では腫瘍は縮小しないことから、大半の専門医は、腫瘍が増大していないことを確認するためにCT検査またはMRI検査を年1回の頻度で少なくとも2年間受けることを推奨しています。

腫瘍が大きい場合は、ブロモクリプチンやカベルゴリンなど、ドパミンに似せた薬剤（ドパミン作動薬）または手術による治療が行われます。薬剤でプロラクチン値が低下して症状が軽減される場合は、手術は必要ありません。これらの薬剤は概して安全ですが、パーキンソン病の治療において、プロラクチン増加に対する治療の場合よりも多い量を投与したときに、心臓弁に過剰な結合組織が形成されたこと（線維症）や心臓弁での逆流が発生したことが報告されています。プロラクチノーマに対する用量で治療を受けた患者を対象としたその後の研究では、心臓弁に対する同様の影響は示されていません。

手術が必要な場合でも、術前にドパミン作動薬を使用すると腫瘍を縮小させるのに役立つことがあります。多くの場合、手術後にこの薬が投与されますが、これはプロラクチノーマが大きいと手術による完全な治癒の可能性が低くなるためです。ときに、プロラクチノーマが小さくなってプロラクチンの分泌量が少なくなるため、プロラクチン値を再び上昇させることなく、ドパミン作動薬の投与を中止できることがあります。腫瘍が小さい人および妊娠後の女性では、ドパミン作動薬の投与を中止できるケースが増えます。

これらの治療法で効果がなかった場合、他の下垂体腫瘍と同じく放射線療法が必要になります。