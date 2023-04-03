バソプレシン分泌低下症（中枢性尿崩症）

水制限試験

大量の排尿がみられる場合、医師はバソプレシン分泌低下症を疑います。糖尿病（過度の排尿を引き起こす原因としてより一般的にみられます）の疑いを否定するために、最初に尿糖の検査が行われます。血液検査ではナトリウムの高値のほか、多くの電解質が異常値を示します。

バソプレシン分泌低下症の最良の診断方法は水制限試験です。水制限試験では、約12時間にわたって定期的に尿の量や血液中の電解質濃度、体重を測定しますが、その間の水分摂取は禁止されます。検査の間、患者の状態が注意深くモニタリングされます。12時間が経過したら（あるいは血圧の低下、心拍数の増加、または5％以上の体重減少がみられたらすぐに）、検査を中止してバソプレシンを注射します。バソプレシンに反応して排尿の増加が止まり、尿が濃くなり始め、血圧が上昇し、心拍数が正常に近くなった場合は、バソプレシン分泌低下症と診断されます。注射後も排尿の増加が続き、尿は薄いままで、血圧や心拍数も変化しない場合は、腎性尿崩症と診断されます。

ときにバソプレシン分泌低下症の診断を確定するために、バソプレシンまたはコペプチン（バソプレシンホルモンの一部）の血中濃度を測定することがあります。しかし、バソプレシンやコペプチンは測定が難しく、これらの検査法をいつも利用できるとは限りません。水制限なしで測定したコペプチンおよびバソプレシンの検査値は、一般に診断の助けになりません。さらに、水制限試験は非常に精度が高いため、バソプレシンやコペプチンを直接測定する必要は通常ありません。