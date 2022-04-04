プロフェッショナル版を見る
統合失調感情症の特徴として、統合失調症の精神症症状とともに、抑うつや躁状態など気分症状がみられます。
精神症とは、妄想、幻覚、支離滅裂な思考や発言、奇妙で不適切な運動行動（緊張病を含む）など、現実との接触の喪失を示す症状のことです。感情とは、人の心の動きや気分のことです。
精神症症状と気分症状（抑うつや躁状態など）の両方がみられる場合、医師は統合失調感情症を考慮します。気分症状は、病気にかかっている期間全体の半分以上にわたって存在していて、以下の統合失調症の症状のうち少なくとも2つがみられる必要があります。
妄想
幻覚
支離滅裂な発言
ひどく支離滅裂な行動
陰性症状（感情がほとんどまたはまったくみられない、発話の減少、喜びが感じられない、他者との関わりに興味を失う）
統合失調感情症を統合失調症や気分症と見分けるには、患者の症状と進行の特徴を長期にわたって評価しなければならないことがあります。
統合失調感情症の治療
しばしば薬物療法、精神療法、地域支援活動の組合せ
統合失調感情症は長期的な障害につながることが多いため、抗精神病薬、精神療法、地域支援活動などによる包括的な治療が必要になることがよくあります。