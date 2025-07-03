短期精神症の患者では、以下の症状のうち少なくとも1つがみられます。

妄想（確固たる科学的証拠に反して主張する誤った思い込み）

幻覚

支離滅裂な発言

非常に支離滅裂な行動または緊張病性（動かないか反応しない）行動

症状の持続期間が1カ月未満で、別の病気では症状の説明がつかない場合、医師は短期精神症と診断します。同様の症状を引き起こす可能性のある他の病気としては、薬剤や薬物の副作用、脳腫瘍や側頭葉てんかんなどの身体的な異常、統合失調症、統合失調感情症などがあります。この状態が著しいストレスの発作中に生じた場合は、短時間反応性精神症と呼ばれます。

短期精神症の治療は、統合失調症の治療と同様であり、医師による監督指導が必要で、ときに抗精神病薬での短期治療が必要になることもあります。

再発がよくみられますが、再発するまでの間は、短期精神症の患者は一般的に支障なく日常生活を送ることができ、症状はあってもわずかです。短期精神症の人は、統合失調症や統合失調症スペクトラムの別の病気を発症するリスクが高いようです。