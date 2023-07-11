性的マゾヒズム の人（マゾヒスト）は、はずかしめを受ける、打たれる、縛られるなどの虐待を受けることによって性的興奮を覚えます。 性的マゾヒズム症 とは、性的マゾヒズムのうち、多大な苦痛が生じているか、日常的な役割を果たすのに大きな支障をきたしているものです。

性的マゾヒズムはパラフィリアの一種です。マゾヒズムの傾向がある人でも、大半は性的マゾヒズム症ではありません。

多少のサディズム的またはマゾヒズム的な行為は、健全な性的関係でもよくみられ、しばしば気心の知れたパートナー同士で試されます。例えば、性行為の際に拘束行為を装って相手を絹のハンカチで縛ったり、軽くたたいたりする程度のことは、合意のあるパートナー同士が行っているかぎりは普通の行為であり、サディズムやマゾヒズムとはみなされません。

マゾヒスティックな行為をする人の大半は、自身がBDSM（束縛・支配・サディズム・マゾヒズム）行為を行っていることについてオープンです。大半の性行為は合意のあるパートナー（相手に肉体的または精神的な苦痛を与えることで性的興奮を覚える性的サディズムの人である場合があります）との間で行われます。このような関係においては、侮辱行為や殴打は演技にすぎず、参加者はそれがゲームであることをよく認識していて、実際の侮辱やけがを負うことを（多くの場合、あらかじめ決めておいた「セーフワード」を用いることで）慎重に回避しています。しかし、一部のマゾヒストは次第に行為の激しさを増していき、自分を守る方法としてのセーフワードの使用をやめてしまうことがあり、そのことが重篤なけがや死亡事故につながる可能性があります。

対照的に、性的マゾヒズム症では以下の状況がみられます。

自らの行動によって苦痛が生じているか、自らの行動のために日常的な役割を果たすことができない。

行為によって、精神的にも身体的にも重度の危害が生じ、ときには窒息性愛の場合のように死に至ることがある。

その状態が6カ月以上続いている。

その行動によって本人に著しい苦痛や障害が生じていなければ、マゾヒズムの治療は必要ありません。しかし一部の症例では、認知行動療法と抗アンドロゲン薬（テストステロンの作用を阻害します）を併用する治療が有益になる可能性があります。