パラフィリアとパラフィリア症の概要

パラフィリア とは、性的興奮を伴う極端な空想や行動が、無生物、小児、または同意のない成人を対象として、あるいは自分自身またはパートナーに苦痛や屈辱を与える性質をもって、常習的にみられる状態です。 パラフィリア症 とは、パラフィリアのうち、本人に苦痛を与えているか、本人の日常生活に支障をきたしているもの、もしくは他者に危害を及ぼしているか、その可能性があるものをいいます。

パラフィリアには多くの種類があります。パラフィリアの対象としては、様々な物、状況、動物、人（子どもや同意のない成人など）があります。性的興奮がこうした対象の使用や存在に依存している場合もあります。こうした性的興奮のパターンは、通常は小児期後期から思春期ごろまでに確立され、いったん確立されると生涯続くことが多いです。

健全な成人の性的な関係や空想の中で、性行為にある程度の個人差がみられるのはごく普通のことです。人は互いの合意の下で、愛情や思いやりのある関係の一部として、害にはならない一風変わった性行動をとることがあります。しかし、性行動によって苦痛や危害が生じているか、本人の日常生活に支障をきたしている場合、その人はパラフィリア症とみなされます。周囲の人々の反応や、社会的に受け入れられないことをしているという罪悪感から、苦痛が生じることもあります。

パラフィリア症があると、互いに情愛を分かち合う性行為を行うのが著しく困難になることがあります。パラフィリア症の人のパートナーが、物として扱われているように感じたり、その性的関係において自分は重要ではない、あるいは不必要な存在であるかのように感じたりすることもあります。

最も一般的なパラフィリア症は以下のものです。

パラフィリアがある人は大半が男性で、多くは複数の種類のパラフィリアをもっています。なかには反社会性パーソナリティ症や自己愛性パーソナリティ症など、重度のパーソナリティ症を同時に抱えている人もいます。

パラフィリアの中には、小児性愛のように、法に触れるものもあります。