人工関節の感染性関節炎

関節液の分析と培養

X線検査と場合により骨シンチグラフィーまたは白血球シンチグラフィー

人工関節の感染症は、症状と診察および複数の検査の結果に基づいて診断されます。

医師は人工関節の診察をして、瘻孔ができていないか確認します。瘻孔とは、関節から皮膚までつながった異常な孔のことで、感染が起きている場合にできることがあります。

針で関節液のサンプルを採取し（関節穿刺）、白血球の増加が起きていないかを検査室で調べ、細菌などの微生物について調べる検査を行います。検査室では、感染している細菌を増殖させて種類を特定します（培養といいます）。

通常はX線検査を行い、人工関節がゆるくなっていないか、新しい骨ができ始めていないかを確認します。骨シンチグラフィー（放射性テクネチウムを注入した後に作成される画像）または白血球シンチグラフィー（放射性ヨードで標識した白血球を静脈に注射した後に作成される画像）も行われことがあります。

他の検査で感染を否定できなかった場合は、手術を行って人工関節周囲の組織を採取し、それを培養と分析のために検査室に送ります。