足根管症候群は、かかとと足の裏を支配する神経（後脛骨神経）が圧迫されるか損傷することによって、足首、足、ときに足の指の痛みが起こる状態です。

症状は、歩いたり、特定の靴を履いたりしたときに起こる焼けつくような痛みや、ピリピリする痛みなどです。

診断は、足の診察結果と、ときに神経伝導検査の結果に基づいて下されます。

痛みを和らげるために、コルチコステロイドの注射や装具、ときに手術が必要です。

（足の異常の概要も参照のこと。）

後脛骨神経は、ふくらはぎの後ろを下っていき、かかとの近くの線維性の管（足根管）を通り、足の裏へと到っています。足根管の周囲の組織が炎症を起こすと、組織が腫れて神経を圧迫し（神経圧迫）、痛みが生じることがあります。

足根管症候群の原因や一因となりうる病気には、骨折、心不全や腎不全による足首のむくみ、甲状腺機能低下症（甲状腺の活動が不十分になった状態）などがあります。また、痛風や関節リウマチなどの病気も、足首の関節の炎症を引き起こします。足の向きが悪いと、足首があまりにも内側に回転して、足根管の中の神経に負荷がかかる場合に、原因の一部になることがあります。

足根管症候群の症状 足根管症候群で最も多くみられる症状は痛みで、通常は、焼けつくような、またはピリピリするような性質のもので、立ったり、歩いたり、特定の種類の靴を履いたりすると生じます。足首の周辺（普通は内側）に生じ、つま先へと広がる痛みが、通常は歩くと悪化し、安静にすると軽減します。病気が進行すると、安静にしているときも痛むことがあります。

足根管症候群の診断 医師による足の診察

ときに神経伝導検査

ときにMRI検査 足根管症候群を診断するために、医師は身体診察の際に、患部の足に操作を加えます。例えば、足首の骨のすぐ下の、損傷や圧迫が起きている部分を軽くたたくと、ピリピリする感覚が起こることが多く（ティネル徴候と呼ばれます）、この感覚はかかと、足のアーチ、またはつま先へと広がります。 神経伝導検査は、損傷の原因や程度を判断するのに有用なことがあります（特に足の手術を考慮している場合）。神経圧迫の一因になっている可能性がある周辺の構造物を評価するのに、ときにMRI検査が役立つことがあります。