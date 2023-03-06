胃酸の治療に用いられる薬剤

制酸薬は、すでに分泌されている胃酸を中和し、それによって胃のpH値を上げる（酸性度を下げる）化学物質です。制酸薬は胃酸によって引き起こされる軽い症状に対しては単独で使用されることがあります。しかし、制酸薬はそれ自体では、潰瘍や重度の胃炎などの胃酸関連の深刻な病気の十分な治療にはなりません。このような病気では、治療の初期の段階で症状を緩和するために、通常は、制酸薬がプロトンポンプ阻害薬またはH2受容体拮抗薬とともに用いられます。制酸薬の有効性は、薬の摂取量と胃酸の分泌量によって異なります。ほぼすべての制酸薬は医師の処方せんなしで購入でき、剤形としては錠剤、ソフトキャンディ状、およびシロップの製剤があります。ただし、制酸薬は様々な薬剤の吸収を妨げる可能性があるため、服用する前に、起こりうる薬物間相互作用について薬剤師か医師に相談するべきです。

炭酸水素ナトリウム（重曹）と炭酸カルシウムは最も強力な制酸薬で、短期間の症状緩和を素早く得るために用いられることがあります。しかし、これら制酸薬は血液中に吸収されるため、使用し続けると血液がアルカリ性に傾き過ぎることがあり（アルカローシス）、吐き気、頭痛、筋力低下が起こります。したがって、これらの制酸薬は一般的には数日以上にわたって大量に使用してはいけません。また、これらの制酸薬には塩分が多量に含まれていて、食事の塩分を制限されている人、心不全の人、高血圧の人は使用してはいけません。

水酸化アルミニウムは比較的安全で、広く使われている制酸薬です。しかし、アルミニウムが消化管でリン酸と結合することで、体内のカルシウムの欠乏、血液中のリン濃度の低下が生じ、筋力低下、吐き気、食欲不振が起こることがあります。これらの副作用のリスクは、アルコール使用症の人や低栄養の人、透析患者を含む腎臓病がある人では高くなります。水酸化アルミニウムの服用で便秘になることもあります。

水酸化マグネシウムは水酸化アルミニウムより効果が高い制酸薬です。この制酸薬は速く作用して酸を効果的に中和します。ただし、マグネシウムは下剤でもあります。1日に大さじ数杯分を摂取する程度であれば排便も正常に保たれます。1日5回以上摂取すると下痢を起こすことがあります。少量のマグネシウムが血液中へと吸収されるため、腎臓に障害がある人では水酸化マグネシウムの用量を低く抑える必要があります。下痢を制限するため、制酸薬の多くは水酸化マグネシウムと水酸化アルミニウムを両方含んでいます。

心疾患、高血圧、または腎疾患がある人は制酸薬を選ぶ前に、医師に相談してください。