下剤の中には長期間使用しても安全なものがあります。ときおりしか使ってはいけない下剤もあります。便秘の予防に適した下剤もあれば、便秘の治療に適したものもあります。下剤には以下のようにいくつかの種類があります（表「便秘の予防や治療に用いられる薬」も参照）。

膨張性下剤

便軟化剤

浸透圧性下剤

腸刺激剤

ミューオピオイド受容体拮抗薬

膨張性下剤は、ふすまやオオバコ（多くの野菜の食物繊維からも摂取可能）などで、便の量を増加させ、水分を吸収します。便量が増えると腸の自然な収縮が促され、水分を多く含む便の量が多いほど、便が軟らかくなり排便されやすくなります。膨張性下剤はゆっくりと穏やかに作用し、定期的な便通を促進するための方法として最も安全なものの1つです。一般に最初は少量を服用します。その後、規則的に便通があるまで用量を増やします。膨張性下剤を使用する人は常に十分な水分を摂取するべきです。膨張性下剤は腸内ガスの増加（放屁）や腹部膨満の問題を引き起こすことがあります。

便軟化剤は、ジオクチルソジウムスルホサクシネートや鉱物油などで、ゆっくり作用して便を軟らかくし、排便を容易にします。さらに、これらの下剤は便の量をわずかに増加させるため、その刺激により大腸の自然な収縮が促され、その結果としても排便を容易にします。しかし、便が軟化することを不快に感じる人もいます。便軟化剤は、痔のある人や最近腹部手術を受けた人など、排便時の力みを避けなければならない人に対してのみ用いるのが最適です。

浸透圧性下剤は、大腸内に大量の水分を引きこむことで、便を軟らかくゆるくします。過剰な水分はまた、大腸の腸壁を拡張させ、収縮を促します。この下剤の成分はほとんど吸収されない塩類や糖類です。腎疾患や心不全のある人では体液貯留を引き起こすことがあり、特に大量または高い頻度で投与した場合に起こります。

一般に、浸透圧性下剤は定期的に使用しても十分に安全です。しかし、マグネシウムとリンを含む浸透圧性下剤は一部が血液中に吸収され、高齢者、腎不全や腎疾患のある人、腎機能に影響を与える薬剤（利尿薬、アンジオテンシン変換酵素［ACE］阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬）を使用している人には、害を及ぼすことがあります。発生はまれですが、消化管のX線撮影前や大腸内視鏡検査を行う前に、腸から便をなくすためにリン酸ナトリウムの下剤を服用した場合に腎不全を発症した人もいます。

刺激性下剤（フェノールフタレイン、ビサコジル、アントラキノンなど）は、センナやカスカラなどの刺激性物質を含んでいます。これらの物質は大腸の腸壁を刺激し、収縮を起こして便の移動を促します。オピオイドなど、ほぼ確実に便秘を引き起こす薬剤を使用している人で便秘を予防するのに有用です。診断のための検査を行う前にも、しばしば大腸を空にするために刺激性下剤が使用されます。

刺激性下剤は、口から服用すると通常は6～8時間後に半固体の排便を起こしますが、差し込むような腹痛を起こすこともよくあります。刺激性下剤を坐薬として用いると、多くの場合15～60分で効果が現れます。刺激性下剤を長期間使用すると、大腸の粘膜に異常な濃い色素沈着が生じることがあります（大腸メラノーシスと呼ばれます）。その他の副作用には、アレルギー反応や血液中の電解質減少があります。また、大腸が刺激性下剤に依存するようになり、下剤なしでは排便が難しくなる状態（lazy bowel syndrome）になることがあります。したがって、刺激性下剤の使用は短期間にとどめておくべきです。

ビサコジルは慢性便秘に対して効果的な薬剤です。アントラキノンは、センナ、カスカラサグラダ、アロエ、ダイオウに含まれる、ハーブ系下剤と市販薬の下剤の一般的な成分です。ルビプロストンは、大腸の腸液分泌を促進し、排便を容易にします。他の刺激性下剤と異なり、ルビプロストンは長期間使用しても安全です。

ミューオピオイド受容体拮抗薬（メチルナルトレキソン、ナロキセゴール［naloxegol］、ナルデメジン、アルビモパン［alvimopan］など）は、他の手段で軽減しないオピオイド誘発性便秘症の治療に使用される薬剤です。この種の薬剤は、オピオイドの鎮痛作用を妨げずに、オピオイドが腸に与える影響を遮断するように設計されています。主な副作用は、胃痛、下痢、吐き気、嘔吐、頭痛などです。