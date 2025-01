米国 べいこく 国立 こくりつ 糖尿病 とうにょうびょう ・ 消化器 しょうかき ・ 腎疾患 じんしっかん 研究所 けんきゅうじょ (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases): 糖尿病 とうにょうびょう とその 合併症 がっぺいしょう について 詳細 しょうさい な 情報 じょうほう を 提供 ていきょう しています。