Biotina e acido pantotenico

La biotina agisce come un coenzima per le reazioni di carbossilazione essenziali per il metabolismo dei grassi e dei carboidrati. L'apporto adeguato per gli adulti è di 30 mcg/die.

L'acido pantotenico è ampiamente distribuito negli alimenti; è un componente essenziale del coenzima A. Gli adulti hanno bisogno probabilmente di circa 5 mg/die. Non ci sono ancora evidenze sufficienti a dimostrare un ruolo benefico della supplementazione di acido pantotenico sul metabolismo lipidico, nell'artrite reumatoide o nelle prestazioni sportive.

Il deficit isolato di biotina o acido pantotenico non si verifica praticamente mai.

