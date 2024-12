Gestione della perdita dell’udito

L’amplificazione del suono con un apparecchio acustico è utile nei soggetti affetti da sordità neurosensoriale o conduttiva. Sfortunatamente, un apparecchio acustico non restituisce l’udito normale. Tuttavia, dovrebbe migliorare in modo rilevante la capacità di comunicare e di riconoscere i suoni.

Molte persone sono riluttanti a indossare un apparecchio acustico a causa del costo, del disagio e per un certo grado di stigma sociale. Occorre che i medici parlino di tali preoccupazioni e che incoraggino i pazienti a farsi vedere da un audiologo per valutare la gamma dei diversi design di apparecchi acustici disponibili. Sono disponibili anche apparecchi acustici da banco, che presentano il vantaggio di un costo inferiore. Tuttavia, gli apparecchi acustici da banco sono solo per i soggetti con perdita dell’udito da lieve a moderata e i tecnici di audiologia non sono in grado di personalizzarli in base al tipo di perdita dell’udito e al condotto uditivo del soggetto. Alcuni anziani e le persone affette da artrite o problemi neurologici trovano difficile maneggiare gli apparecchi acustici più piccoli e dovrebbero valutare l’uso di dispositivi leggermente più grandi.

Apparecchi acustici: amplificazione del suono

Tutti gli apparecchi acustici sono dotati di un microfono che capta i suoni, di un amplificatore a batterie che ne aumenta il volume e di un mezzo di trasmissione del suono al soggetto. La maggior parte degli apparecchi acustici trasmette i suoni mediante un piccolo microfono posto all’interno del condotto uditivo. Altri, che richiedono un impianto chirurgico, trasmettono i suoni direttamente alle strutture ossee dell’orecchio medio (ossicini) o del cranio invece che per mezzo di un microfono.

Gli apparecchi acustici si differenziano per le dimensioni dei componenti e la sede di posizionamento. In linea generale, gli apparecchi acustici con suono di qualità superiore possono essere più antiestetici ma sono più semplici da regolare e offrono un ascolto migliore. Gli apparecchi acustici più grandi spesso includono le caratteristiche dell’ascolto assistito, non disponibili negli apparecchi piccoli.

Gli apparecchi acustici hanno caratteristiche elettroniche differenti, selezionate per adattarsi al particolare tipo di perdita dell’udito del soggetto. Per esempio, i soggetti la cui perdita dell’udito riguarda principalmente le frequenze elevate non traggono vantaggio dalla sola amplificazione, la quale non fa altro che aumentare il volume del mormorio percepito al posto dell’eloquio. Gli apparecchi acustici che amplificano selettivamente le alte frequenze migliorano notevolmente la comprensione del linguaggio. Altri apparecchi acustici contengono fori nella chiocciola, che facilitano il passaggio di onde sonore ad alta frequenza verso l’orecchio.

Molti apparecchi acustici usano l’elaborazione digitale del suono con canali a frequenze multiple in modo da adattare meglio l’amplificazione alla perdita dell’udito del soggetto. Coloro che non tollerano suoni troppo intensi possono richiedere apparecchi acustici con circuiti elettronici speciali, che mantengono il volume massimo del suono a un livello tollerabile.

L’uso del telefono può essere difficoltoso per i portatori di apparecchi acustici, a causa della possibile interferenza creata dal contatto con la cornetta telefonica. Alcuni apparecchi acustici sono dotati di una bobina telefonica. Premendo un interruttore (o automaticamente nei modelli più recenti) si disattiva l’apparecchio acustico e la bobina telefonica si collega per via elettromagnetica al magnete del telefono con dispositivi dotati di connettività tramite bobina telefonica. La connettività a telefoni e altri dispositivi continua a migliorare grazie all’uso del bluetooth e di altre modalità. Gli apparecchi acustici più sofisticati tendono ad essere molto costosi, ma spesso sono indispensabili per soddisfare le esigenze delle persone relative all’udito.