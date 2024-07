Gestione della perdita dell’udito

Sono disponibili diversi tipi di dispositivi ausiliari per le persone con grave perdita dell’udito, tra cui

Sistemi d’allarme luminosi che permettono di sapere quando suona il campanello o se il bambino piange.

Sistemi sonori speciali per aiutare le persone a sentire in teatri, chiese o altri luoghi dove sono presenti rumori di fondo.

Molti programmi televisivi sono sottotitolati, con il dialogo illustrato come testo.

Dispositivi per la comunicazione telefonica che forniscono una versione scritta della conversazione.

La lettura labiale (lettura dell’eloquio) rappresenta una risorsa importante nei soggetti con deficit uditivo. È particolarmente importante nel caso in cui i suoni vengono percepiti ma non si è in grado di distinguerli, come nella perdita dell’udito collegata all’invecchiamento. Si può riconoscere la consonante pronunciata osservando il movimento delle labbra. Poiché le persone la cui perdita dell’udito riguarda le alte frequenze non sono in grado di riconoscere il suono delle consonanti, la lettura labiale migliora significativamente la comprensione delle parole.

La lettura labiale e altre tecniche per far fronte alla perdita dell’udito vengono talvolta insegnate dai terapisti acustici in programmi specifici di riabilitazione uditiva. Oltre all’insegnamento della lettura labiale, le persone imparano a prendere il controllo sull’ambiente acustico che li circonda prevenendo situazioni comunicative difficili e modificandole o evitandole. Ad esempio, all’inizio di una conversazione telefonica, i soggetti possono comunicare di avere problemi d’udito. Nelle conversazioni dirette, i soggetti possono chiedere agli interlocutori di stargli di fronte. Le persone con perdita dell’udito che mangiano al ristorante possono

Recarvisi in orari non di punta, quando sono più tranquilli.

Chiedere un séparé, che permette di isolare suoni estranei.

Domandare che il “menù del giorno” venga scritto piuttosto che enunciato.

Le persone con perdita dell’udito profonda spesso comunicano usando la lingua dei segni. La lingua dei segni americana (ASL) è la versione più usata negli Stati Uniti. Altre forme di linguaggio che usano i segni visivi includono il Signed English, il Signing Exact English e il Cued Speech. In tutto il mondo, è stato calcolato che vi sono oltre 300 diverse lingue dei segni, con diversi Paesi, culture e villaggi con una propria forma univoca di lingua dei segni.