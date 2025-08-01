Gli angiomi a ciliegia sono comuni lesioni benigne. Si tratta di piccole raccolte di crescita anomala dei vasi sanguigni di colore variabile dal rosso vivo nella pelle chiara al violaceo nella pelle scura. La quantità di angiomi a ciliegia può aumentare con l’età.
Di solito, il trattamento degli angiomi a ciliegia non è necessario, a meno che non siano presenti sintomi come sanguinamento. Talvolta, il trattamento viene eseguito anche per motivi estetici. Gli angiomi a ciliegia possono essere trattati con un ago elettrico (elettrodissecazione), congelandoli con azoto liquido (crioterapia), iniettando una soluzione nei vasi sanguigni che formano l’angioma (scleroterapia) o con la laserterapia (soprattutto laser a colorante pulsato).
