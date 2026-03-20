Cosa devono sapere i genitori sulla malattia di Kawasaki

La malattia di Kawasaki è una condizione autoimmune che causa l’infiammazione generalizzata dei vasi sanguigni. Il più delle volte si verifica nei bambini di età inferiore ai 5 anni. È rara, ma senza un trattamento tempestivo può portare a complicanze gravi. I genitori devono conoscere i segni e i sintomi della malattia di Kawasaki e sapere quando rivolgersi a un medico. Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni rivolte ai pediatri sulla malattia di Kawasaki.

Chi è a rischio di malattia di Kawasaki?

La maggior parte dei bambini con malattia di Kawasaki ha meno di 5 anni. Raramente, possono sviluppare la malattia bambini di età inferiore a 4 mesi, adolescenti e adulti. I maschi sono colpiti leggermente più spesso rispetto alle femmine.

La causa della malattia di Kawasaki non è nota. Probabilmente, vi sono diversi fattori scatenanti, comprese le infezioni virali, che portano l’organismo a creare uno stato infiammatorio temporaneo molto intenso. Come per altre condizioni autoimmuni, la genetica è un fattore potenziale, ma il ruolo esatto che riveste è sconosciuto.

Quali sono i segni della malattia di Kawasaki?

La malattia di Kawasaki presenta diversi sintomi specifici. In alcuni casi, questi sintomi possono essere confusi con altre condizioni più comuni, come il morbillo o la scarlattina. Tipicamente, nel caso di bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, la maggior parte presenta febbre superiore ai 38 °C (100,4 °F) per cinque o più giorni e almeno quattro dei cinque sintomi seguenti:

occhi arrossati senza secrezioni

labbra arrossate, secche e spaccate e lingua rosso fragola

gonfiore, arrossamento o colorazione viola scuro di mani e piedi con conseguente desquamazione

eruzione cutanea a chiazze di colore rosso, violaceo o rosso-marrone sul tronco

gonfiore e dolore dei linfonodi del collo

L’estrema irritabilità è spesso considerata un sesto sintomo che i medici monitorano. Un altro potenziale segno della malattia di Kawasaki, in presenza dei sintomi di cui sopra, è la difficoltà a confortare i bambini, anche se gli si presta attenzione con un biberon, tenendoli in braccio o distraendoli.

Nei bambini di età inferiore a 6 mesi, l’unico sintomo può essere la febbre prolungata, oppure i lattanti potrebbero presentare solo uno o due dei segni più comuni. Allo stesso tempo, è importante notare che vi sono molte più cause comuni di febbre nei bambini oltre alla malattia di Kawasaki, quindi non tutti gli episodi di febbre indicano che un bambino è affetto da questa specifica malattia.

Perché il trattamento tempestivo è così importante?

L’infiammazione che caratterizza la malattia di Kawasaki può essere particolarmente pericolosa se colpisce i vasi sanguigni intorno al cuore. Infatti, la malattia di Kawasaki è la causa più comune di coronaropatia acquisita nei bambini. Un trattamento tempestivo riduce sostanzialmente il rischio di coronaropatia.

Senza trattamento, possono svilupparsi problemi cardiaci, che di solito compaiono da 1 a 4 settimane dopo l’inizio della malattia. Alcuni bambini sviluppano il problema cardiaco più grave, una protrusione nella parete coronarica (aneurisma coronarico). Questi aneurismi possono rompersi o causare la formazione di un coagulo di sangue, provocando infarto del miocardio e morte improvvisa. Il trattamento riduce notevolmente il rischio di complicanze cardiache.

Il trattamento standard per la malattia di Kawasaki è l’immunoglobulina aggregata somministrata per via endovenosa. Spesso, i pazienti si sentono meglio e la febbre si riduce dopo una singola infusione. Il medico si concentrerà anche sul trattamento della febbre e di altri sintomi e sulla prevenzione degli aneurismi dell’arteria coronaria.

Quando è necessario chiamare un medico?

Ogni volta che un bambino ha la febbre, è importante prestare attenzione. Se la febbre dura da 5 giorni, è opportuno chiamare il pediatra del bambino. A questo punto, un’infezione virale è ancora la causa più probabile (bisogna ricordare che la malattia di Kawasaki è rara e in genere presenta altri sintomi più caratteristici). Tuttavia, dopo 5 giorni di febbre, nella maggior parte dei casi, il medico raccomanda di far visitare il bambino da un operatore sanitario. In generale, i pediatri conoscono molto bene la malattia di Kawasaki, pertanto sapranno quali sintomi dovranno individuare e saranno in grado di consigliare i passi successivi giusti.

Per saperne di più sulla malattia di Kawasaki, visitare la pagina dei Manuali.