Rispondere a domande frequenti sulla degenerazione maculare correlata all’età

La degenerazione maculare correlata all’età (AMD o ARMD) è una delle malattie retiniche più comuni tra gli anziani. L’AMD non causa la perdita totale della vista, ma compromette la vista nella zona centrale della retina. La compromissione della vista può progredire e, alla fine, influire sulla capacità del soggetto di guidare, leggere e persino riconoscere i volti.

L’AMD si presenta in varie tipologie e può progredire in modo diverso per persone diverse. Per chiunque abbia ricevuto una diagnosi di AMD o per chiunque si prenda cura di una persona affetta da AMD, è essenziale comprendere meglio la malattia e il suo impatto sulla vita quotidiana. Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni sull’AMD.

Cos’è la degenerazione maculare correlata all’età?

Se immaginiamo l’occhio come una telecamera, la retina è come una pellicola attraverso la quale la luce viene convertita in segnali elettrici inviati al cervello. La macula è l’area centrale e più vitale della retina. Con l’avanzare dell’età, si possono sviluppare macchie sulla macula note come drusen, simili alle macchie dell’età sulla pelle. Di conseguenza, la visione centrale si sbiadisce e perde i dettagli e le linee dritte potrebbero apparire ondulate.

Qual è la differenza tra degenerazione maculare correlata all’età umida e secca?

Esistono 2 tipi di AMD: secca e umida. Tutte le AMD insorgono nella forma secca. Nell’AMD secca, caratterizzata dai depositi di drusen, i tessuti della macula si assottigliano man mano che le cellule scompaiono.

Nell’AMD secca, la perdita della visione centrale progredisce in modo lento e indolore per anni. I soggetti possono avere pochi o nessun sintomo, ma nel caso insorgano, i sintomi interessano entrambi gli occhi. Con la progressione della malattia, di solito compaiono zone di cecità centrali (scotomi) e talvolta un grave deficit visivo.

Circa il 10-15% dei soggetti con AMD secca continua a presentare AMD umida. L’AMD umida si sviluppa quando dei vasi sanguigni anomali crescono sotto la macula danneggiata e perdono liquido e sangue (da cui la descrizione “umida”). I vasi sanguigni anomali causano una progressione rapida della perdita della vista. Alla fine, si forma una protuberanza di tessuto cicatriziale in sede sottomaculare. La forma umida all’inizio interessa un solo occhio ma, alla fine, li interessa entrambi.

Che cosa causa l’AMD?

Non esiste una singola causa nota dell’AMD. Si tratta di una condizione degenerativa che si sviluppa nel tempo, il più delle volte in soggetti di età superiore ai 50 anni. Può essere ereditaria, anche se la presenza di un’anamnesi familiare non implica che una persona la sviluppi.

Diversi fattori di rischio possono aumentare la probabilità di AMD, tra cui fumo, scarsa nutrizione, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari.

L’AMD può essere prevenuta?

I modi migliori per ridurre il rischio di AMD includono evitare di fumare, controllare la pressione arteriosa, rimanere fisicamente attivi e seguire una dieta sana, in particolare ricca di acidi grassi omega-3 presenti nel pesce e nelle verdure verdi a foglia scura.

Non esistono linee guida universali per lo screening dell’AMD, ma le persone con un’anamnesi familiare devono sottoporsi a un esame con dilatazione dell’occhio a partire dai 50 anni di età. Inoltre, chiunque abbia ricevuto una diagnosi di AMD deve recarsi immediatamente da un oftalmologo se nota alterazioni della vista. Prima viene rilevata e trattata una transizione all’AMD umida, maggiori sono le possibilità di preservare la vista.

Come viene trattata l’AMD?

Per i soggetti con AMD intermedia o avanzata in almeno un occhio, si raccomandano alcuni integratori alimentari (a base di formula AREDS2) per aiutare a rallentare la progressione della malattia.

Nella forma umida dell’AMD, i farmaci possono essere iniettati direttamente nell’occhio (iniezioni intravitreali) per impedire i versamenti dei vasi sanguigni anomali. Questi trattamenti riducono significativamente il rischio di perdita della vista e possono persino migliorare la vista in circa un terzo dei pazienti.

Nei soggetti con grave perdita della vista dovuta ad AMD, il medico può anche:

Somministrare ulteriori iniezioni nella parte posteriore dell’occhio

Utilizzare trattamenti laser o basati sulla luce per sigillare i vasi sanguigni anomali

Consigliare strumenti per l’ipovisione, come lenti d’ingrandimento, occhiali da lettura speciali o dispositivi elettronici

In alcuni casi, impiantare un telescopio in miniatura all’interno dell’occhio per migliorare la visione centrale

Le persone affette da AMD possono continuare a guidare?

È molto comune che le persone affette da AMD si preoccupino di perdere la capacità di guidare e ciò è comprensibile. La guida è fondamentale per l’indipendenza di molti adulti. La buona notizia è che la maggior parte delle persone con AMD secca mantiene una visione sufficiente a continuare a guidare in sicurezza e a leggere, specialmente nelle fasi precoci. Tuttavia, l’AMD è una condizione progressiva, quindi è importante un monitoraggio regolare di eventuali alterazioni della vista.

Per gli assistenti, una linea guida utile è questa: se non ci si sente sicuri come passeggeri mentre un familiare con AMD è alla guida, è il momento di consigliare una valutazione con l’oculista.

Oltre alla guida, l’AMD può influire su molte attività quotidiane, ma esistono eccellenti strumenti e risorse per supportare la vista da vicino e da lontano. Il primo passo consiste nel consultare un oftalmologo, che può raccomandare gli ausili giusti o l’assistenza specialistica in base alla visione attuale del soggetto.

Si tratta di un campo in rapido avanzamento. Nuovi trattamenti e tecnologie stanno emergendo continuamente. Anche per la perdita della vista c’è un motivo reale per rimanere fiduciosi.

Per ulteriori informazioni sull’AMD, visitare la relativa pagina dei Manuali o I fatti in breve sull’argomento.