Una mammella sana è composta principalmente da tessuto lipidico e ghiandole mammarie. Le ghiandole mammarie sono collegate al dotto galattoforo, che a sua volta si collega al capezzolo. Durante la gravidanza, le ghiandole mammarie si gonfiano per consentire la produzione di latte. Le ghiandole mammarie sono anche il sito in cui inizia la maggior parte dei cancri della mammella.

In seguito a una mastectomia all’asportazione chirurgica di tessuto mammario, molte donne decidono di sottoporsi a chirurgia ricostruttiva della mammella per motivi sia fisici sia emotivi.

A volte, prima dell’intervento chirurgico ricostruttivo, è necessario allungare la cute dove è stata asportata la mammella. Lo si fa inserendo un impianto, detto espansore, tra la cute e il muscolo pettorale. L’espansore è simile a un palloncino che viene riempito lentamente, a intervalli periodici, di soluzione fisiologica. Una volta che la cute è stata allungata in modo adeguato, viene eseguito un secondo intervento per rimuovere l’espansore e sostituirlo con un impianto permanente. Tuttavia, in alcuni casi, l’espansore può essere lasciato permanentemente.