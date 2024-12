Il corpo umano è composto da milioni di cellule che variano per dimensioni, forma e funzionalità. Le cellule sono i mattoni di tutti i diversi tessuti del corpo. Nei tessuti sani, nuove cellule vengono create durante la divisione cellulare e tale processo è noto come mitosi. Quando le cellule diventano vecchie, si “autodistruggono” e muoiono e tale processo viene definito apoptosi. Deve esistere un delicato equilibrio tra il tasso di creazione di nuove cellule e il tasso di morte delle cellule vecchie.

Un tumore si sviluppa quando l’equilibrio viene interrotto e le cellule crescono fuori controllo. Questa alterazione può causare la crescita incontrollata delle cellule o la perdita della capacità di autodistruzione delle stesse, con conseguente formazione di una massa di cellule o di un tumore. Un tumore benigno, o non canceroso, è la crescita irregolare delle cellule che appaiono normali. Queste cellule sono contenute nel sito originale di crescita. Tuttavia, le cellule maligne (cancerose) possono migrare, o metastatizzare, in un’altra parte del corpo attraverso il sistema circolatorio o linfatico e formare nuovi tumori in queste sedi.