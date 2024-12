Durante una mielografia il paziente viene collocato su un tavolo radiografico sul fianco o sullo stomaco. Un anestetico locale viene iniettato nella pelle per anestetizzare l’area in cui verrà iniettato il materiale di contrasto o colorante. Un lungo ago viene quinti usato per iniettare il colorante speciale nel canale spinale. Dopo l’iniezione del colorante vengono registrate delle radiografie mentre il tavolo si inclina su e giù, consentendo al colorante di fluire nel canale spinale del paziente. Il medico esamina la radiografia, o mielogramma, per determinare la sede e il tipo di danno al midollo spinale e stabilire quindi la terapia adatta.