La tiroide è una delle ghiandole del sistema endocrino. È una ghiandola a forma di farfalla, situata nella parte anteriore del collo. Le ghiandole del sistema endocrino controllano molte funzioni dell’organismo attraverso sostanze chimiche dette ormoni. Gli ormoni vengono rilasciati nel torrente ematico, in cui circolano e regolano la funzione di determinati organi e apparati. Gli ormoni prodotti dalla tiroide regolano il modo in cui le cellule usano l’energia e la velocità del metabolismo. Questa ghiandola influenza anche la velocità di crescita dei capelli e della ossa; il peso, la temperatura e il livello di energia del nostro corpo; le funzioni del cuore e dell’apparato digerente. La malattia della tiroide è un disturbo endocrino molto comune, in particolare nelle donne. L’ipotiroidismo, o tiroide ipoattiva, è una malattia in cui la tiroide produce meno ormoni del necessario per le normali funzioni vitali. I sintomi includono fragilità delle unghie, diradamento di peli e capelli, aumento di peso, affaticamento, riduzione della frequenza cardiaca, stipsi e intolleranza al freddo. L’ipertiroidismo, o tireotossicosi, è una malattia in cui la tiroide produce una quantità eccessiva di ormoni. I sintomi includono perdita di capelli e di peso, aumento della frequenza cardiaca, nervosismo, evacuazioni frequenti, sudorazione e irregolarità mestruali nelle donne. Il medico può diagnosticare una malattia della tiroide valutando i sintomi del paziente, palpando il collo per verificare eventuali alterazioni della tiroide ed eseguendo esami del sangue per valutare i livelli di ormoni tiroidei in circolo.