All’interno dell’area cava delle ossa vi è un nucleo spugnoso chiamato midollo osseo in cui vengono prodotte le cellule staminali. Le cellule staminali sono cellule immature che possono svilupparsi nelle componenti del sangue: i globuli rossi, che trasportano l’ossigeno all’organismo; i globuli bianchi o linfociti, che combattono le infezioni e le piastrine, che favoriscono la coagulazione del sangue.

Quando si verifica questa anomalia, l’organismo segnala a troppe cellule staminali di trasformarsi in un tipo di globuli bianchi chiamati granulociti. Alcuni di questi granulociti non maturano mai. I granulociti immaturi vengono definiti blasti.

Via via che i granulociti e i blasti patologici si moltiplicano all’interno del sangue e del midollo osseo, vengono prodotti meno globuli bianchi, globuli rossi e piastrine sani. Dato che anche la milza produce globuli bianchi, le cellule tumorali possono svilupparsi anche in questa sede.