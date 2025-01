1. Sdraiarsi a pancia in giù.

3. Tirare delicatamente l’asciugamano per allungare il muscolo sulla parte anteriore della coscia con la trazione della caviglia verso le natiche.

4. Mantenere in distensione per 30 secondi.

a. Per una maggiore distensione, posizionare un asciugamano arrotolato sotto la coscia appena sopra il ginocchio, per posizionare l’anca in leggera estensione.