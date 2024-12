Per contribuire ad alleviare il disagio del parto, molte donne scelgono di sottoporsi a una procedura chiamata epidurale, per diminuire la sensibilità della parte inferiore del corpo. Prima di procedere all’epidurale, la donna riceve per endovena un’infusione fisiologica per mantenere stabile la pressione sanguigna. Inoltre, un monitor fetale viene posizionato sull’addome della donna per monitorare la frequenza cardiaca del bambino. La donna viene quindi posizionata sul fianco o seduta con la schiena curva e, una volta assunta una di queste posizioni, l’anestesista localizza il punto adatto della spina dorsale, lo disinfetta e inietta una piccola quantità di anestetico locale per anestetizzare la pelle nel punto di iniezione. Indipendentemente dalla posizione che assume, la donna deve rimanere assolutamente immobile mentre l’anestesista, con delicatezza e attenzione, inserisce il lungo ago nella spina dorsale.