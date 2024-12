Il cuore è un muscolo che, battendo, pompa il sangue ai polmoni e a tutto l’organismo attraverso l’apparato cardiocircolatorio. All’interno del cuore vi sono quattro camere che svolgono la funzione di raccogliere e quindi di ridistribuire il sangue all’organismo. Le due camere superiori sono dette atrio destro e sinistro, mentre le camere inferiori più ampie sono dette ventricolo destro e sinistro. Il ventricolo sinistro pompa da 3 a 6 litri di sangue al minuto in tutto l’organismo. Tuttavia, vi sono malattie che possono causare insufficienza del ventricolo sinistro, che non riesce a pompare sangue sufficiente a mantenere il normale funzionamento dell’organismo. In questo caso, un dispositivo definito dispositivo di assistenza ventricolare sinistra (left ventricular assist device, LVAD) può aiutare il cuore a funzionare correttamente. Il dispositivo di assistenza ventricolare sinistra è un dispositivo meccanico a pompa che viene impiantato chirurgicamente nel corpo e contribuisce a mantenere la capacità di pompaggio di un cuore che non riesce a funzionare autonomamente in modo corretto. Molti dei nuovi LVAD vengono impiantati direttamente nel ventricolo sinistro e spingono il sangue attraverso un tubicino collegato all’aorta. In questo modo, il LVAD riduce la quantità di lavoro del cuore compromesso. I dispositivi di assistenza ventricolare sinistra sono particolarmente utili nei pazienti in attesa di trapianto di cuore. Poiché la necessità di cuori supera di gran lunga il numero di cuori disponibili per la donazione, il dispositivo di assistenza ventricolare sinistra può essere un vero salvavita. Vi sono diverse possibili complicanze associate a questa procedura, che vanno discusse con il medico prima dell’intervento chirurgico.