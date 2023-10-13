Disabilità nascosta: Sindrome di Raynaud
Sebbene molte persone tornino nella mia città natale per le vacanze, ho la fortuna di vivere a poca distanza in auto dalla spiaggia e dalle montagne. È un tipo di luogo dove trascorrere il tempo all’aperto è parte integrante dello stile di vita. Quando ho iniziato l’università, ho notato che avevo insensibilità e formicolio alle mani con il clima più freddo. Sulle dita apparivano perfino aree pallide e chiazze. È diventato davvero difficile scrivere saggi e articoli per i corsi, specialmente quando ero sotto stress. Spesso mi dovevo fermare per riscaldarmi le mani.
Durante il mio controllo medico annuale, ho descritto al medico la mia sensibilità al freddo e mi ha parlato della sindrome di Raynaud. Questa condizione, in cui le piccole arterie delle dita delle mani o dei piedi si restringono più del solito, si verifica quando si è esposti al freddo o allo stress.
Ora, conoscendo le cause della mia condizione, faccio del mio meglio per tenere sempre con me molti strati protettivi caldi. Gli scaldamani e i polsini mi hanno aiutato molto a scrivere e a prendere appunti. Ho deciso di partecipare a un programma di studio all’estero nel semestre primaverile nel sud della Spagna. Il meraviglioso clima soleggiato sarà un vantaggio per tenere sotto controllo la sindrome di Raynaud.
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