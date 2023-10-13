Sebbene molte persone tornino nella mia città natale per le vacanze, ho la fortuna di vivere a poca distanza in auto dalla spiaggia e dalle montagne. È un tipo di luogo dove trascorrere il tempo all’aperto è parte integrante dello stile di vita. Quando ho iniziato l’università, ho notato che avevo insensibilità e formicolio alle mani con il clima più freddo. Sulle dita apparivano perfino aree pallide e chiazze. È diventato davvero difficile scrivere saggi e articoli per i corsi, specialmente quando ero sotto stress. Spesso mi dovevo fermare per riscaldarmi le mani.