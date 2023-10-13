Come educatrice nella prima infanzia, ogni giorno è entusiasmante. Adoro lavorare in un ambiente divertente e giocoso in cui posso essere creativa e guardare i bambini crescere. Non sempre ho molto tempo per pranzare. Quando arriva la fine della giornata, l’ultima cosa che voglio fare è cucinare. Quindi, ultimamente, ho mangiato molto fast-food e cibo da asporto. Negli ultimi mesi, ho notato molto gonfiore, gas e dolore addominale. Alcuni giorni presento stitichezza e in altri giorni soffro di diarrea.

Inoltre, ho avuto difficoltà a gestire stress e ansia e ho problemi a rimanere addormentata. Quando sono andata dal medico, abbiamo parlato dei sintomi e abbiamo eseguito alcuni esami del sangue per escludere altri disturbi, come la colite ulcerosa e la celiachia. Tuttavia, i risultati degli esami erano normali. Alla fine, mi è stata diagnosticata la sindrome dell’intestino irritabile, o SII. Spesso la causa della SII non è chiara. Io e il mio medico sospettiamo che la mia possa essere scatenata da cibi grassi ad alto contenuto calorico. Quindi sto cercando di mangiare pasti più piccoli, a basso contenuto di grassi e con più fibre.