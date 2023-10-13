I miei nipoti sono tutto il mio mondo. Mi piace andare a prenderli a scuola e portarli al parco giochi nel fine settimana. Durante i miei 62 anni di vita ho sviluppato una cattiva abitudine e ho notato che stavo facendo fatica.

Ho iniziato a fumare quando ero adolescente. I miei genitori erano entrambi fumatori, perciò sono cresciuto esposto al fumo. La mia famiglia voleva che smettessi, perché dopo diversi anni ho sviluppato una tosse con produzione di catarro. Era diventato più difficile per me respirare quando facevo attività fisica.

Un medico ha prescritto una radiografia del torace e un test per valutare il funzionamento dei polmoni. Mi è stata diagnosticata la broncopneumopatia cronica ostruttiva o BPCO. È una malattia polmonare cronica che blocca il flusso d’aria. Chi soffre di BPCO presenta enfisema, bronchite cronica ostruttiva o entrambi.

Sebbene il fumo sia una delle cause principali, le riacutizzazioni possono essere causate da grave inquinamento atmosferico, allergie e infezioni.