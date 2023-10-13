Disabilità nascosta: Anemia
Per decenni, ho gestito le cucine di ristoranti rinomati. Fare il cuoco vegano è impegnativo e caotico, ma la frenesia mi rende produttivo. Con il passare del tempo e una volta raggiunti i 60 anni, ho notato che ero più stanco del solito. Mi sono sentito più irritabile e depresso. Avevo formicolio a mani e piedi, che rendeva difficile la preparazione del cibo. Dopo aver ignorato i sintomi per un po’, ho notato che dal formicolio sono passato a perdere sensibilità alle gambe. Sono andato dal mio medico. Dopo alcuni esami del sangue, mi è stata diagnosticata l’anemia dovuta a una grave carenza di vitamina B12.
L’anemia è una condizione causata da un numero basso di globuli rossi. Può manifestarsi in caso di sanguinamento eccessivo, distruzione di un numero troppo alto di globuli rossi o, nel mio caso, quando l’organismo non produce una quantità sufficiente di globuli rossi. La diagnosi di anemia ha cambiato il mio modo di cucinare. Dato che la vitamina B12 si trova negli alimenti di origine animale, cerco altri alimenti arricchiti di B12 da integrare nella mia dieta. Assumo anche integratori di B12. Ho perfino cambiato alcuni piatti nel menu del mio ristorante.
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