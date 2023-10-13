Per decenni, ho gestito le cucine di ristoranti rinomati. Fare il cuoco vegano è impegnativo e caotico, ma la frenesia mi rende produttivo. Con il passare del tempo e una volta raggiunti i 60 anni, ho notato che ero più stanco del solito. Mi sono sentito più irritabile e depresso. Avevo formicolio a mani e piedi, che rendeva difficile la preparazione del cibo. Dopo aver ignorato i sintomi per un po’, ho notato che dal formicolio sono passato a perdere sensibilità alle gambe. Sono andato dal mio medico. Dopo alcuni esami del sangue, mi è stata diagnosticata l’anemia dovuta a una grave carenza di vitamina B12.