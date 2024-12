La digestione è il processo mediante il quale il sistema gastrointestinale recupera importanti sostanze nutritive per l’organismo e trasforma chimicamente il cibo inutilizzato in materiale di scarto.

La masticazione del cibo nella bocca rappresenta la prima fase della digestione. La saliva avvia la digestione e trasforma il cibo masticato in una massa molle, detta bolo. La saliva rende il bolo scivoloso, facilitandone l’ingestione e lo scivolamento lungo la parte posteriore della gola e l'esofago. Il bolo passa attraverso lo sfintere esofageo entrando poi nello stomaco. All'interno dello stomaco viene rilasciato acido cloridrico, che scompone le grandi molecole degli alimenti in molecole più piccole e liquefa il bolo. Il bolo liquefatto, detto chimo, passa quindi attraverso lo sfintere pilorico ed entra nel duodeno, il primo tratto dell'intestino tenue. È qui che gli enzimi rilasciati dal pancreas, dal fegato e dalla cistifellea degradano ulteriormente il chimo in elementi che possono essere facilmente assorbiti e utilizzati dall’organismo.