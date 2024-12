In alcuni Paesi la degenerazione maculare, nota comunemente come ARMD o degenerazione maculare correlata all’età, è la principale causa di cecità.

La macula si trova al centro della retina e consente di avere una visione precisa di quanto si trova davanti a noi. Consente di distinguere dettagli minimi, come i lineamenti del viso o scritte molto piccole.

A seconda della gravità della perdita visiva, possono essere prescritti numerosi dispositivi per soggetti ipovedenti, come lenti microscopiche e telescopiche. La visione centrale che viene danneggiata dalla degenerazione maculare non può essere recuperata, ma può essere compensata con questi sistemi ottici.