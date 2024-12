L’allergia si presenta nel momento in cui l’organismo reagisce a sostanze che non tollera. Le sostanze, come il polline proveniente dagli alberi o gli acari della povere, sono denominati antigeni (o allergeni) ambientali e, normalmente, non sono pericolosi. Tuttavia, il sistema immunitario di una persona che soffre di allergie percepisce gli allergeni come pericolosi.