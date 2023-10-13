skip to main content
Farmaci ipolipemizzanti

Tipo

Meccanismo di azione

Indicazioni

Alcuni potenziali effetti collaterali

Inibitore dell’adenosina trifosfato citrato liasi

Acido bempedoico

Riduce il colesterolo LDL riducendone la produzione nel fegato

Livelli elevati di colesterolo LDL in soggetti con malattia cardiovascolare aterosclerotica o ipercolesterolemia familiare in soggetti con almeno 1 gene anomalo (eterozigoti)

Raffreddore o sindrome simil-influenzale

Riacutizzazione della gotta

Dolore alla schiena, alle braccia o alle gambe

Dolore di stomaco

Inibitore della proteina angiopoietina-simile 3

Evinacumab

Riduce i trigliceridi, il colesterolo LDL e HDL aumentando la clearance dal flusso sanguigno

Ipercolesterolemia familiare in soggetti con 2 geni anomali (sono omozigoti)

Perdita di energie

Vertigini

Sindrome simil-influenzale

Rinofaringite

Nausea

Dolore alle gambe o alle braccia

Legante degli acidi biliari

Colestiramina

Colestipolo

Colesevelam

Lega gli acidi biliari nell’intestino, in modo che gli acidi vengano eliminati invece di essere usati per produrre la bile e in modo che il fegato rimuova una maggiore quantità di colesterolo LDL dal flusso sanguigno per produrre la bile

Colesterolo LDL alto

Dolore addominale

Legame di alcuni altri farmaci (che ne riduce l’efficacia)

Gonfiore

Stipsi

Nausea

Aumento dei livelli di trigliceridi (in particolare nei soggetti con livelli elevati di trigliceridi)

Inibitore dell’assorbimento del colesterolo

Ezetimibe

Riduce l’assorbimento del colesterolo nell’intestino tenue

Colesterolo LDL alto

Pochi effetti collaterali gravi

Gonfiore di viso e labbra (molto raro)

Feci molli

Dolori muscolari (molto rari)

Derivati dell’acido fibrico

Bezafibrato*

Ciprofibrato*

Fenofibrato

Gemfibrozil

Aumentano la scomposizione dei lipidi e della velocità di rimozione delle VLDL dal flusso sanguigno

Possono diminuire la produzione di VLDL da parte del fegato

Trigliceridi elevati

Disbetalipoproteinemia

Possibilità di colesterolo VLDL elevato

Dolore addominale

Gonfiore

Diarrea

Calcoli biliari

Livelli elevati degli enzimi del fegato

Dolori muscolari dovuti a infiammazione (miosite)

Nausea

Eruzione cutanea

Inibitore della proteina microsomiale di trasporto dei trigliceridi

Lomitapide

Diminuisce la produzione di trigliceridi nel fegato in modo da ridurne la secrezione nella bile

Ipercolesterolemia familiare in soggetti con 2 geni anomali (sono omozigoti)

Diarrea

Danno epatico

Niacina

Niacina

Riduce LDL, VLDL e trigliceridi, ma il meccanismo non è ben compreso

Trigliceridi elevati

Colesterolo LDL e VLDL elevato

Disbetalipoproteinemia

Disturbi digestivi

Rossore

Gotta

Livello elevato di zuccheri nel sangue (iperglicemia)

Livelli elevati degli enzimi del fegato

Prurito

Ulcere

Acidi grassi omega-3

Acidi grassi omega-3

Abbassano i livelli di trigliceridi

Possono diminuire la produzione delle VLDL

Trigliceridi elevati

Eruttazione

Diarrea

Inibitori di PCSK9

Alirocumab

Riduce il livello di LDL aumentando la rimozione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) dal flusso sanguigno da parte del fegato

Ipercolesterolemia familiare e per altri soggetti ad alto rischio di coronaropatia

Sintomi simili all’influenza

Raramente, livelli elevati degli enzimi del fegato

Reazioni cutanee nei siti di iniezione

Evolocumab

Riduce i livelli di LDL aumentando la rimozione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) dal flusso sanguigno da parte del fegato

Ipercolesterolemia familiare e per altri soggetti ad alto rischio di coronaropatia

Sintomi simili all’influenza

Orticaria

Reazioni cutanee nei siti di iniezione

SiRNA mirato a PCSK9

Inclisiran

Riduce i livelli di LDL aumentando la rimozione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) dal flusso sanguigno da parte del fegato

Ipercolesterolemia familiare e per altri soggetti ad alto rischio di coronaropatia

Reazioni cutanee nei siti di iniezione

Dolore o rigidità articolare

Statine (inibitori della HMG-CoA reduttasi)

Atorvastatina

Fluvastatina

Lovastatina

Pitavastatina

Pravastatina

Rosuvastatina

Simvastatina

Bloccano la sintesi del colesterolo, con aumento della rimozione delle LDL dal flusso sanguigno

Livelli elevati di colesterolo LDL, di trigliceridi o di entrambi

Gonfiore

Stipsi (lieve)

Affaticamento

Cefalea

Feci molli

Raramente, livelli elevati degli enzimi del fegato

Raramente, dolori muscolari dovuti a infiammazione (miosite) o degenerazione (rabdomiolisi)

HDL = lipoproteine ad alta densità; HMG-CoA = 3-idrossi-3-metilglutaril-coenzima A; LDL = lipoproteine a bassa densità; PCSK9 = proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9; SiRNA = acido ribonucleico interferente breve; VLDL = lipoproteine a densità molto bassa.

* Non disponibile negli Stati Uniti.

