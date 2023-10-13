Farmaci ipolipemizzanti
Tipo
Meccanismo di azione
Indicazioni
Alcuni potenziali effetti collaterali
Inibitore dell’adenosina trifosfato citrato liasi
Acido bempedoico
Riduce il colesterolo LDL riducendone la produzione nel fegato
Livelli elevati di colesterolo LDL in soggetti con malattia cardiovascolare aterosclerotica o ipercolesterolemia familiare in soggetti con almeno 1 gene anomalo (eterozigoti)
Raffreddore o sindrome simil-influenzale
Riacutizzazione della gotta
Dolore alla schiena, alle braccia o alle gambe
Dolore di stomaco
Inibitore della proteina angiopoietina-simile 3
Evinacumab
Riduce i trigliceridi, il colesterolo LDL e HDL aumentando la clearance dal flusso sanguigno
Ipercolesterolemia familiare in soggetti con 2 geni anomali (sono omozigoti)
Perdita di energie
Vertigini
Sindrome simil-influenzale
Rinofaringite
Nausea
Dolore alle gambe o alle braccia
Legante degli acidi biliari
Colestiramina
Colestipolo
Colesevelam
Lega gli acidi biliari nell’intestino, in modo che gli acidi vengano eliminati invece di essere usati per produrre la bile e in modo che il fegato rimuova una maggiore quantità di colesterolo LDL dal flusso sanguigno per produrre la bile
Colesterolo LDL alto
Dolore addominale
Legame di alcuni altri farmaci (che ne riduce l’efficacia)
Gonfiore
Stipsi
Nausea
Aumento dei livelli di trigliceridi (in particolare nei soggetti con livelli elevati di trigliceridi)
Inibitore dell’assorbimento del colesterolo
Ezetimibe
Riduce l’assorbimento del colesterolo nell’intestino tenue
Colesterolo LDL alto
Pochi effetti collaterali gravi
Gonfiore di viso e labbra (molto raro)
Feci molli
Dolori muscolari (molto rari)
Derivati dell’acido fibrico
Bezafibrato*
Ciprofibrato*
Fenofibrato
Gemfibrozil
Aumentano la scomposizione dei lipidi e della velocità di rimozione delle VLDL dal flusso sanguigno
Possono diminuire la produzione di VLDL da parte del fegato
Trigliceridi elevati
Disbetalipoproteinemia
Possibilità di colesterolo VLDL elevato
Dolore addominale
Gonfiore
Diarrea
Calcoli biliari
Livelli elevati degli enzimi del fegato
Dolori muscolari dovuti a infiammazione (miosite)
Nausea
Eruzione cutanea
Inibitore della proteina microsomiale di trasporto dei trigliceridi
Lomitapide
Diminuisce la produzione di trigliceridi nel fegato in modo da ridurne la secrezione nella bile
Ipercolesterolemia familiare in soggetti con 2 geni anomali (sono omozigoti)
Diarrea
Danno epatico
Niacina
Niacina
Riduce LDL, VLDL e trigliceridi, ma il meccanismo non è ben compreso
Trigliceridi elevati
Colesterolo LDL e VLDL elevato
Disbetalipoproteinemia
Disturbi digestivi
Rossore
Gotta
Livello elevato di zuccheri nel sangue (iperglicemia)
Livelli elevati degli enzimi del fegato
Prurito
Ulcere
Acidi grassi omega-3
Acidi grassi omega-3
Abbassano i livelli di trigliceridi
Possono diminuire la produzione delle VLDL
Trigliceridi elevati
Eruttazione
Diarrea
Inibitori di PCSK9
Alirocumab
Riduce il livello di LDL aumentando la rimozione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) dal flusso sanguigno da parte del fegato
Ipercolesterolemia familiare e per altri soggetti ad alto rischio di coronaropatia
Sintomi simili all’influenza
Raramente, livelli elevati degli enzimi del fegato
Reazioni cutanee nei siti di iniezione
Evolocumab
Riduce i livelli di LDL aumentando la rimozione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) dal flusso sanguigno da parte del fegato
Ipercolesterolemia familiare e per altri soggetti ad alto rischio di coronaropatia
Sintomi simili all’influenza
Orticaria
Reazioni cutanee nei siti di iniezione
SiRNA mirato a PCSK9
Inclisiran
Riduce i livelli di LDL aumentando la rimozione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) dal flusso sanguigno da parte del fegato
Ipercolesterolemia familiare e per altri soggetti ad alto rischio di coronaropatia
Reazioni cutanee nei siti di iniezione
Dolore o rigidità articolare
Statine (inibitori della HMG-CoA reduttasi)
Atorvastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Pitavastatina
Pravastatina
Rosuvastatina
Simvastatina
Bloccano la sintesi del colesterolo, con aumento della rimozione delle LDL dal flusso sanguigno
Livelli elevati di colesterolo LDL, di trigliceridi o di entrambi
Gonfiore
Stipsi (lieve)
Affaticamento
Cefalea
Feci molli
Raramente, livelli elevati degli enzimi del fegato
Raramente, dolori muscolari dovuti a infiammazione (miosite) o degenerazione (rabdomiolisi)
HDL = lipoproteine ad alta densità; HMG-CoA = 3-idrossi-3-metilglutaril-coenzima A; LDL = lipoproteine a bassa densità; PCSK9 = proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9; SiRNA = acido ribonucleico interferente breve; VLDL = lipoproteine a densità molto bassa.
* Non disponibile negli Stati Uniti.