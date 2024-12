I tutori possono essere realizzati con oggetti facilmente disponibili, come una rivista o un pacco di giornali. Tuttavia, i tutori sono in genere costituiti da un oggetto dritto e rigido, come una tavola che viene legata all’arto. Si può usare una cinghia con un’asticella per sorreggere un avambraccio in caso di lesione a livello di braccio, polso o clavicola.