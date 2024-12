Il tronco arterioso persistente si verifica quando, durante lo sviluppo fetale, il tronco in via di sviluppo non si suddivide in arteria polmonare e aorta, dando adito a un unico vaso sanguigno di grosso calibro che fuoriesce dal cuore. Di conseguenza, il sangue che contiene ossigeno (sangue ossigenato) e il sangue che non contiene ossigeno (sangue deossigenato) si mescolano ed entrano nell’organismo e nei polmoni.