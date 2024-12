Una reazione dermatofitide è la reazione del corpo ad un’infezione da dermatofiti (micotica) ed è rappresentata da un’eruzione cutanea che compare su un’area del corpo diversa da quella in cui l’infezione era iniziata. La reazione può avere varie forme, come ad esempio puntini pieni di liquidi sulle mani o sui piedi (come in quest’immagine delle dita).