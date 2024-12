Per eseguire una mielografia, il medico esegue una puntura lombare in modo da poter iniettare un mezzo di contrasto radiopaco nello spazio subaracnoideo (il canale tra gli strati di tessuto che ricoprono il cervello e il midollo spinale). Il mezzo di contrasto rende le strutture più facilmente visibili nelle radiografie. Quindi si effettuano le radiografie.

La mielografia è stata in gran parte sostituita dalla risonanza magnetica per immagini (RMI), che in genere fornisce immagini più dettagliate ed è più semplice e sicura.